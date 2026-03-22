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Deutsche Telekom Aktie: Rekorddividende im Visier ( Finanztrends)

22.03.2026, 2771 Zeichen

Wenige Tage vor der Hauptversammlung am 1. April 2026 bringt sich der Bonner Telekommunikationskonzern in Stellung. Mit einer geplanten Rekorddividende und starken Jahreszahlen im Rücken will das Management die Aktionäre überzeugen. Ein leichter Kursrückgang zum Wochenschluss ändert wenig an der grundlegend positiven Ausgangslage.

Historische Ausschüttung geplant

Wenn die Anteilseigner in Bonn zusammenkommen, steht eine wegweisende Abstimmung auf der Agenda. Der Vorstand schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Ausschüttung von 1,00 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einer Steigerung von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und markiert den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte.

Gestützt wird diese Maßnahme von soliden Fundamentaldaten. Der Konzern verzeichnete 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 4,2 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro. Auch das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) übertraf im vierten Quartal mit 10,8 Milliarden Euro die Erwartungen der Analysten. Parallel dazu stützt ein laufendes Aktienrückkaufprogramm den Kurs, dessen erste Tranche über 550 Millionen Euro planmäßig Ende März abgeschlossen wird.

Analysten bleiben optimistisch

Am Aktienmarkt reagierten Investoren zuletzt etwas zurückhaltender. Am Freitag gab das Papier in einem schwächeren Gesamtmarkt um 2,30 Prozent auf einen Schlusskurs von 31,41 Euro nach. Solche kurzfristigen Schwankungen trüben das übergeordnete Bild allerdings kaum, denn seit Jahresbeginn steht immer noch ein solides Plus von 12,70 Prozent auf der Kurstafel.

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Nach dem Votum über die Gewinnverwendung am 1. April richtet sich der Fokus zügig wieder auf das operative Tagesgeschäft. Bereits am 13. Mai 2026 präsentiert die Deutsche Telekom die Ergebnisse für das erste Quartal. Investoren werden das Zahlenwerk dann gezielt auf Fortschritte bei den Cloud-Umsätzen und weitere Margenverbesserungen prüfen.

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    Autor: Finanztrends

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