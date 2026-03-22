» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

22.03.2026, 3452 Zeichen

Am 10. April entscheidet die FDA über Orforglipron, Eli Lillys orale GLP-1-Pille gegen Adipositas. Vier abgeschlossene Phase-3-Studien mit positiven Ergebnissen liegen bereits vor — nun wartet die Branche auf das Urteil der Zulassungsbehörde. Gleichzeitig hat Lilly diese Woche seinen Proxy für die Hauptversammlung 2026 eingereicht, der weitreichende Governance-Änderungen und beeindruckende Finanzkennzahlen enthält.

Orforglipron: Mehr als nur eine Pille

Was Orforglipron von der Konkurrenz unterscheidet, sind nicht nur die Wirksamkeitsdaten, sondern die Alltagstauglichkeit. Novo Nordisks GLP-1-Pille muss nüchtern und ohne Getränke eingenommen werden — Lillys Variante kennt keine solchen Einschränkungen. Das könnte die Akzeptanz bei Patienten erheblich verbessern.

Hinzu kommt ein wirtschaftlicher Vorteil: Orforglipron ist günstiger herzustellen und zu lagern als injizierbare Alternativen wie Tirzepatid, was auf höhere Margen hindeutet. Bei einer Zulassung soll die Pille über Lillys eigenen Direktkanal erhältlich sein — zum Selbstzahlerpreis ab 149 US-Dollar für die niedrigste Dosis.

Novo Nordisk hat mit seiner eigenen oralen GLP-1-Lösung bereits einen Vorsprung am Markt. Goldman Sachs schätzt, dass tägliche orale GLP-1-Präparate bis 2030 rund 22 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren könnten — bei einem globalen Anti-Adipositas-Markt von insgesamt 95 Milliarden US-Dollar.

Starke Zahlen, ambitionierte Ziele

Der eingereichte Proxy zeigt, wie stark Lilly 2025 performt hat: 65,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein bereinigtes EPS von 24,21 US-Dollar und eine Gesamtrendite für Aktionäre von 40 Prozent — damit übertraf Lilly sowohl den S&P 500 als auch die Peer-Gruppe über ein, drei und fünf Jahre. Die Bonuszahlungen an das Management lagen entsprechend deutlich über den Zielwerten.

Für 2026 peilt Lilly einen Umsatz zwischen 80 und 83 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von rund 25 Prozent entspräche. Dabei soll Orforglipron bereits im zweiten Quartal auf den Markt kommen — vorausgesetzt, die FDA erteilt die Zulassung.

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Pipeline mit Rückenwind

Unabhängig vom Orforglipron-Entscheid erhielt Lillys Pipeline zuletzt frischen Auftrieb. Am 19. März meldete das Unternehmen positive Topline-Ergebnisse aus der Phase-3-Studie TRANSCEND-T2D-1 für Retatrutid, einen Triple-Hormon-Rezeptor-Agonisten. Bei Typ-2-Diabetikern erzielte der Wirkstoff nach 40 Wochen durchschnittliche HbA1c-Reduktionen von bis zu 2,0 Prozentpunkten und einen Gewichtsverlust von bis zu 16,8 Prozent gegenüber Placebo.

Orforglipron selbst wird zudem in Spätstudien für weitere Indikationen getestet: obstruktive Schlafapnoe, Kniearthrose, Belastungsinkontinenz und Bluthochdruck — ein Hinweis darauf, dass das Umsatzpotenzial weit über Adipositas und Diabetes hinausreicht.

Die Aktie notiert aktuell rund 18 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom November 2025. Der FDA-Entscheid am 10. April dürfte der nächste große Kurstreiber sein — in die eine oder andere Richtung.

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(22.03.2026)

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