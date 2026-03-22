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Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

22.03.2026, 3088 Zeichen

Search Minerals treibt die Erschließung seiner Seltenerd-Vorkommen in Labrador voran, steht aber gleichzeitig vor personellen und finanziellen Herausforderungen. Während neue Explorationsdaten auf eine Erweiterung der Ressourcen hindeuten, muss das Unternehmen den Abgang seines CEO und eine laufende Umschuldung bewältigen.

Fortschritte in der Exploration

Die technischen Fortschritte im Distrikt Port Hope Simpson-St. Lewis bilden derzeit das Fundament für die weitere Entwicklung. Proben aus den Gebieten Fox Run und Silver Fox weisen Mineralisierungen auf, die in Breite und Gehalt mit der bereits etablierten Foxtrot-Ressource vergleichbar sind. Ziel ist es, das Fox Run-Projekt durch weitere Kanalproben zeitnah in den Status „bohrbereit“ zu überführen. Damit soll die Kontinuität der Erzvorkommen entlang des 63 Kilometer langen regionalen Trends bestätigt werden.

Führungsvakuum und Bilanzpflege

Parallel dazu ordnet das Unternehmen seine Führungsebene nach dem Rücktritt des bisherigen CEO neu. Um die Liquidität für die laufenden Arbeiten zu sichern und die Bilanz zu entlasten, setzt Search Minerals verstärkt auf „Shares-for-Debt“-Transaktionen. Dabei werden ausstehende Verbindlichkeiten durch die Ausgabe neuer Aktien beglichen, um die Barreserven für die Exploration zu schonen. Diese Maßnahmen folgen auf eine umfassende Umstrukturierung im Vorjahr, die bereits eine Aktienzusammenlegung und die Wiederaufnahme des Handels an der TSX Venture Exchange beinhaltete.

Nächste Meilensteine

Der Fokus verschiebt sich nun zunehmend auf die Einreichung von Umweltverträglichkeitsprüfungen für die Kernlagerstätten Deep Fox und Foxtrot. Dies markiert den kritischen Übergang von der reinen Exploration hin zur Machbarkeitsphase. Da die Nachfrage nach Seltenen Erden für Elektrofahrzeuge und Permanentmagnete hoch bleibt, ist die Etablierung einer stabilen nordamerikanischen Lieferkette für Metalle wie Neodym und Dysprosium ein zentraler Markttreiber.

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Für die kommenden Monate stehen folgende Termine im Finanzkalender:
- 30. März 2026: Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das vierte Quartal 2025
- 01. Mai 2026: Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2026
- 28. Juli 2026: Jährliche Hauptversammlung

Der weitere Verlauf wird maßgeblich davon abhängen, ob die neue Führung die technologische Strategie zur Optimierung der metallurgischen Gewinnung effizient umsetzen kann. Besonders das „Direct Extraction Process“-Verfahren steht hierbei im Mittelpunkt, um die komplexen Mineralisierungszonen in Labrador wirtschaftlich nutzbar zu machen.

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(22.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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