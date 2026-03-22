Zyklus-Ernährung lindert PMS-Beschwerden nachweislich ( Finanztrends)

22.03.2026, 4227 Zeichen

Magnesium und Omega-3-Fettsäuren mildern Menstruationsbeschwerden messbar. Das belegen aktuelle Publikationen und Gesundheitsratgeber. Sie markieren einen Paradigmenwechsel: Statt rein medikamentöser Behandlung setzen Fachgesellschaften nun auf präventive Ernährungsstrategien. Der Speiseplan wird dynamisch an die vier Zyklusphasen angepasst.

Hormone steuern den Nährstoffbedarf

Das Wechselspiel der Hormone Östrogen und Progesteron verändert Stimmung und Stoffwechsel. Progesteron erhöht in der zweiten Zyklushälfte den Grundumsatz um bis zu 300 Kilokalorien täglich. Das erklärt die Heißhungerattacken vor der Periode biologisch.

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Ernährungsforscher wie Stefan Kabisch von der Berliner Charité betonen die sich ändernden Ernährungsbedürfnisse. Groß angelegte Studien stehen zwar noch aus, doch die biochemischen Grundlagen gelten als gesichert. Ein aktueller Übersichtsartikel verweist auf Evidenz: Besonders die Kombination aus Magnesium und Kalzium in der Lutealphase hilft nachweislich gegen PMS.

Magnesium entspannt die Muskulatur

Der Mineralstoff ist an hunderten Stoffwechselprozessen beteiligt. Er entspannt die Muskulatur und reguliert das Nervensystem. Während der Menstruation zieht sich die Gebärmutter krampfartig zusammen. Eine gute Magnesiumversorgung kann diese schmerzhaften Kontraktionen abmildern.

Frauen mit starkem PMS leiden häufig unter einem niedrigeren Magnesiumspiegel. Fachportale raten daher, in der Woche vor der Periode gezielt zuzugreifen. Gute Quellen sind Kürbiskerne, Spinat, Bananen und dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil. Magnesium hilft auch bei Wassereinlagerungen, Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen.

Omega-3 bekämpft stille Entzündungen

Unterleibsschmerzen werden durch Prostaglandine ausgelöst. Diese Botenstoffe fördern Entzündungen und Schmerzreaktionen. Eine antientzündliche Diät kann ihre Produktion drosseln.

Als besonders effektiv gelten Omega-3-Fettsäuren aus Lachs, Walnüssen und Leinsamen. Diese gesunden Fette wirken stark entzündungshemmend. Unterstützend helfen B-Vitamine wie B6. Sie sind essenziell für die Produktion des Glückshormons Serotonin und federn emotionale Tiefs ab.

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Experten raten gleichzeitig, entzündungsfördernde Genussmittel zu meiden. Zucker, viel Salz, Koffein und Alkohol befeuern PMS-Symptome. Koffein verengt die Blutgefäße und begünstigt so Krämpfe.

Ein wachsender Markt zieht nach

Das „Cycle Syncing“ ist auf Social Media bereits ein Trendthema. Jetzt zieht die evidenzbasierte Medizin nach. Branchenanalysten beobachten einen stark wachsenden Markt für frauenspezische Nahrungsergänzungsmittel. Unternehmen entwickeln zunehmend Produkte, die gezielt auf bestimmte Zyklusphasen abgestimmt sind.

Dieser Wandel ist auch eine Reaktion auf historische Defizite. Frauen waren in klinischen Studien jahrzehntelang massiv unterrepräsentiert. Die aktuelle Entwicklung hin zu einer geschlechtersensiblen Medizin werten Experten als überfällig. Für Millionen von Frauen bieten sich neue, nebenwirkungsarme Behandlungsmöglichkeiten.

Personalisierte Pläne als neuer Standard?

Der Trend zur zyklusbewussten Lebensweise dürfte sich weiter verfestigen. Experten erwarten, dass Ernährungsrichtlinien Standard in der gynäkologischen Beratung werden. Aktuell laufende Studien werden in naher Zukunft weitere belastbare Daten liefern.

Krankenkassen und Fachverbände werden ihre präventiven Angebote wahrscheinlich ausbauen. Personalisierte Ernährungspläne, die den Hormonstatus mit dem Nährstoffbedarf abgleichen, könnten zum Standardrepertoire gehören. Der Zyklus würde so vom monatlichen Störfaktor zum steuerbaren biologischen Rhythmus.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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