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ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der Wiener Börse (Podcast)

23.03.2026, 950 Zeichen
In der Episode #1120 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil ein packendes Marktupdate zu einem bemerkenswerten Handelstag – der ATX startete deutlich im Minus und drehte im Tagesverlauf kräftig nach oben, begleitet von starken Einzelwerten und einer sich rasch verändernden geopolitischen Nachrichtenlage. Der Turnaround Intraday Monday Was Christian Drastil als „Turnaround Intraday Monday" bezeichnet, ist ein Handelstag mit ungewöhnlicher Dynamik. Der ATX eröffnete am Montag, dem 23. März 2026, deutlich im negativen Bereich, konnte sich dann aber im Tagesverlauf eindrucksvoll erholen. Um 15 Uhr notierte der österreichische Leitindex bei 5.314 Punkten – ein Plus von rund 2 Prozent. Damit näherte sich der ATX wieder seinem Jahresstartwert von 5.326 Punkten, dem sogenannten „Elvis-Modus", wie Drastil die Rückkehr auf dieses...

Weiterlesen: ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der Wiener Börse


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

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1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    23.03.2026, 950 Zeichen
    In der Episode #1120 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil ein packendes Marktupdate zu einem bemerkenswerten Handelstag – der ATX startete deutlich im Minus und drehte im Tagesverlauf kräftig nach oben, begleitet von starken Einzelwerten und einer sich rasch verändernden geopolitischen Nachrichtenlage. Der Turnaround Intraday Monday Was Christian Drastil als „Turnaround Intraday Monday" bezeichnet, ist ein Handelstag mit ungewöhnlicher Dynamik. Der ATX eröffnete am Montag, dem 23. März 2026, deutlich im negativen Bereich, konnte sich dann aber im Tagesverlauf eindrucksvoll erholen. Um 15 Uhr notierte der österreichische Leitindex bei 5.314 Punkten – ein Plus von rund 2 Prozent. Damit näherte sich der ATX wieder seinem Jahresstartwert von 5.326 Punkten, dem sogenannten „Elvis-Modus", wie Drastil die Rückkehr auf dieses...

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