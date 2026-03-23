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Avino Silver Aktie: Operative Herausforderungen ( Finanztrends)

23.03.2026, 1999 Zeichen

Avino Silver & Gold Mines befindet sich nach der Transformation zum mittelgroßen Produzenten in einer entscheidenden Phase der Konsolidierung. Während das Management die Produktion in Mexiko stabilisieren will, spiegelt der aktuelle Kursverlauf eine abwartende Haltung des Marktes wider. Anleger richten ihren Blick nun auf die operative Umsetzung am Standort Durango.

Fokus auf Silber und Kupfer

Das Unternehmen konzentriert sich verstärkt auf seine Kernkompetenz als primärer Silberproduzent. In jüngster Zeit machte Silber mehr als die Hälfte der gesamten Produktion aus, ergänzt durch Kupfer und Gold. Im Zentrum der Strategie steht die Flaggschiff-Mine Avino sowie das Entwicklungsprojekt La Preciosa.

Da das Management weitgehend auf Absicherungsgeschäfte verzichtet, bleibt das Unternehmen voll den Preisschwankungen der Rohstoffmärkte ausgesetzt. Trotz der strategischen Pläne steht der Titel unter Druck und verzeichnete heute einen Rückgang von rund neun Prozent auf 4,20 Euro. Marktbeobachter prüfen derzeit kritisch, ob die langfristigen Produktionsziele angesichts der technischen Herausforderungen tragfähig sind, was den Kursverlust der letzten 30 Tage auf über 45 Prozent summierte.

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(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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