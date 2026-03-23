Börsegeschichte 23.3.: Indexumstellungen, sehr viele sogar (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
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23.03.2026, 1087 Zeichen
Indexumstellungen:
23.03.2009: EVN kommt zum 3. Mal in den ATX, Palfinger scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
23.03.2020: Mayr-Melnhof kommt zum 3. Mal in den ATX, FACC scheidet aus dem ATX aus zum Kalender
Indexumstellungen:
23.03.2015: Immofinanz (2. Aufnahme) ersetzt Raiffeisen im ATX five zum Kalender
23.03.2020: Bawag ersetzt voestalpine im ATX five zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
23.03.2020: Polytec Group: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 23.03.2020) zum Kalender
Negative Serie in Performance:
23.03.2020: Polytec Group: Schlechteste Performance Serie: -51.44% (13 Tage von Kurs 6.61 Euro auf 3.21 Euro, die Serie endete am 23.03.2020), ein Alpha von -18.65 zum ATX TR
Bisher gab es an einem 23. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.03. beträgt -0,02%. Der beste 23.03. fand im Jahr 2009 mit 3,76% statt, der schlechteste 23.03. im Jahr 2022 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)
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