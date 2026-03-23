Börsegeschichte 23.3.: Indexumstellungen, sehr viele sogar (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

23.03.2026, 1087 Zeichen

Indexumstellungen:

23.03.2009: EVN kommt zum 3. Mal in den ATX, Palfinger scheidet aus dem ATX aus zum Kalender

23.03.2020: Mayr-Melnhof kommt zum 3. Mal in den ATX, FACC scheidet aus dem ATX aus zum Kalender



Indexumstellungen:

23.03.2015: Immofinanz (2. Aufnahme) ersetzt Raiffeisen im ATX five zum Kalender

23.03.2020: Bawag ersetzt voestalpine im ATX five zum Kalender



Negative Serie in Tagen:

23.03.2020: Polytec Group: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 23.03.2020) zum Kalender



Negative Serie in Performance:

23.03.2020: Polytec Group: Schlechteste Performance Serie: -51.44% (13 Tage von Kurs 6.61 Euro auf 3.21 Euro, die Serie endete am 23.03.2020), ein Alpha von -18.65 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 23. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 23.03. beträgt -0,02%. Der beste 23.03. fand im Jahr 2009 mit 3,76% statt, der schlechteste 23.03. im Jahr 2022 mit -2,23%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 23.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)

(23.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

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