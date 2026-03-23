KI-Marktüberwachungsgesetz: Bundestag ebnet Weg für strenge KI-Regeln ( Finanztrends)

23.03.2026, 4560 Zeichen

Deutschland schafft mit dem KI-Marktüberwachungsgesetz (KI-MIG) den rechtlichen Rahmen für die EU-KI-Verordnung. Digitalminister Wildberger warnt zugleich vor dem Ende der industriellen Jobmaschine und fordert ein radikales Umdenken.

Der Deutsche Bundestag hat am Freitag, dem 20. März 2026, in erster Lesung über das KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetz (KI-MIG) beraten. Das Gesetz soll die seit August 2024 geltende EU-KI-Verordnung in nationales Recht umsetzen. Es organisiert die Aufsichtsbehörden und legt Bußgelder für Verstöße fest. Ziel der Bundesregierung ist eine „maximal innovationsoffene“ Umsetzung, die Bürokratie vermeidet und Rechtssicherheit schafft. Der Entwurf wurde an den Digitalausschuss überwiesen.

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Bundesnetzagentur wird zentrale KI-Aufsicht

Herzstück des Gesetzes ist die Ernennung der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur zentralen Marktüberwachungsbehörde. In ihr soll ein neues „Koordinierungs- und Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz“ (KoKIVO) als One-Stop-Shop für Unternehmen entstehen. Es bündelt die technische Expertise und ist alleiniger Ansprechpartner für das europäische KI-Amt. Zudem soll die Behörde KI-Regulatorische Sandboxen (Reallabore) betreiben, in denen Start-ups und Mittelständler ihre Systeme testen können. Die Industrie begrüßt diesen zentralisierten Ansatz grundsätzlich, fordert aber ausreichend Personal und Ressourcen, um Innovationsbremsen zu vermeiden.

HR-Abteilungen vor neuer Rechtsrealität

Für Personalabteilungen bedeutet das Gesetz tiefgreifende Veränderungen. KI-Systeme, die im Recruiting, im Leistungsmonitoring oder bei automatisierten Beförderungs- und Kündigungsentscheidungen eingesetzt werden, gelten als Hochrisiko-Systeme. Ab dem 2. August 2026 unterliegen sie strengen Transparenz-, Dokumentations- und menschlichen Aufsichtspflichten. Unternehmen müssen ihre internen KI-Tools jetzt klassifizieren. Systeme zur Lebenslauf-Vorauswahl oder zur Überwachung des Mitarbeiterverhaltens benötigen oft eine externe Zertifizierung. Verstöße können nationale Bußgelder von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen – zusätzlich zu den weit höheren EU-Strafen. Der Gesetzentwurf erweitert zudem den deutschen Hinweisgeberschutz explizit auf Meldungen von KI-Verstößen.

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Wildberger entfacht Debatte über Grundeinkommen

Parallel zur Gesetzesberatung entfachte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) am Wochenende eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte. In einem Interview sagte er, die künstliche Intelligenz beende die Ära der industriellen Jobmaschine. Traditionelle Maßnahmen reichten nicht mehr aus, um den sozialen Frieden zu wahren. Wildberger schlug ein bedingungsloses Grundeinkommen als mögliche staatliche Antwort auf diesen Strukturwandel vor. Es sei keine Allheilmittel, da Menschen sinnvolle Betätigung bräuchten. Doch der Staat müsse sich auf eine Zukunft vorbereiten, in der Erwerbsarbeit nicht mehr für alle der zentrale Pfeiler der Teilhabe sei. Diese Äußerung markiert einen bemerkenswerten ideologischen Kurs innerhalb des CDU-geführten Ministeriums und stieß auf geteiltes Echo.

Countdown für die Wirtschaft läuft

Für die deutsche Wirtschaft tickt die Uhr. Die meisten Bestimmungen der EU-KI-Verordnung, insbesondere die strengen Regeln für Hochrisiko-Systeme, werden am 2. August 2026 voll wirksam. Unternehmen bleiben damit nur noch gut vier Monate, um ihre Compliance-Maßnahmen abzuschließen. Verbände wie der DIHK fordern einen zügigen Gesetzesabschluss für dringend benötigte „Rechtsfrieden“. In den kommenden Wochen wird im Digitalausschuss intensiv über die genauen Befugnisse einer neuen, unabhängigen KI-Marktüberwachungskammer bei der BNetzA verhandelt. Für deutsche Arbeitgeber ist die Botschaft aus Berlin klar: Der Übergang in eine KI-getriebene Wirtschaft ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine regulatorische Realität, die sofortiges Handeln erfordert.

(23.03.2026)

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