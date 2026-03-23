Raiffeisen Research / Raiffeisen Zertifikate: Ein schwieriges Börsenjahr - drei grundsätzliche Handlungsoptionen (Podcast)
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23.03.2026, 1076 Zeichen
In einer aktuellen Pressekonferenz „Investieren in unsicheren Zeiten" der (als Podcast in der Zertifikate Party Österreich auf audio-cd.at) ordnen Gunter Deuber und Heike Arbter die dramatischen Auswirkungen des Irankonflikts auf die Finanzmärkte ein und zeigen konkrete Anlagestrategien für das veränderte Marktumfeld. Die Botschaft der beiden Experten ist unmissverständlich: Das bisherige Basisszenario eines mehrwöchigen Konflikts ist hinfällig. Alle Weichenstellungen deuten auf einen mehrmonatigen Konflikt hin, mit weitreichenden Folgen für Wachstum, Inflation, Energiepreise und Zinsen. Für Anleger bedeutet das eine fundamentale Neuausrichtung – und die Erkenntnis, dass die Aktienmärkte ein volles Eskalationsszenario noch längst nicht eingepreist haben. Ölpreis mit 35 Dollar geopolitischer Risikoprämie Der Ölmarkt steht im Zentrum der Analyse. Deuber verortet die geopolitische Risikoprämie im Ölpreis mittlerweile bei rund 35 Dollar....
Weiterlesen: Raiffeisen Research / Raiffeisen Zertifikate: Ein schwieriges Börsenjahr - drei grundsätzliche Handlungsoptionen
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