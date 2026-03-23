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Redevelopment als Zukunftsmodell: Wie die Strabag Real Estate den Gebäudebestand neu denkt (Podcast)

23.03.2026, 1002 Zeichen
In der vierten Episode der Season 24 von „Börsepeople im Podcast" empfängt Host Christian Drastil den Immobilienexperten Stephan Kunsch, Leiter Redevelopment der Strabag Real Estate, zu einem ausführlichen Gespräch über Karrierewege in der Bauwirtschaft und die wachsende Bedeutung der Bestandsentwicklung. Vom Ferialpraktikanten zum Megaprojekt-Manager Stephan Kunschs beruflicher Werdegang liest sich wie ein Lehrstück über Chancen, die man ergreift, wenn sie sich bieten. Der Einstieg in die Baubranche begann bei der Projekt und Hochbau AG (Porr) – und zwar als Ferialpraktikant. Als der zuständige Bauleiter das Unternehmen verließ, rückte der Techniker zum Bauleiter auf und der Ferialpraktikant Kunsch wurde zum Techniker befördert. Sein erstes Projekt: der Umbau des Maria-Theresien-Schlössls im 19. Wiener Gemeindebezirk zu einer Universität – ein Redevelopment-Projekt, das rückblickend...

Weiterlesen: Redevelopment als Zukunftsmodell: Wie die Strabag Real Estate den Gebäudebestand neu denkt


(23.03.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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