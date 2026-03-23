Santacruz Silver Aktie: Acht Tage im Minus ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
23.03.2026, 2951 Zeichen
Acht Handelstage in Folge mit Verlusten — das ist die aktuelle Bilanz für Santacruz Silver. Seit dem Jahreshöchststand hat die Aktie rund 28,8 Prozent eingebüßt, obwohl der Silberpreis historisch betrachtet weiterhin auf hohem Niveau notiert. Der Widerspruch zwischen starkem Metallpreis und schwacher Aktie hat einen klaren Auslöser.
Geopolitik belastet den Sektor
Der zentrale Belastungsfaktor ist die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Berichte über ein 48-Stunden-Ultimatum im Zusammenhang mit der Blockade der Straße von Hormus haben am Wochenende für Unruhe gesorgt. Anleger meiden derzeit kleinere Rohstoffproduzenten, weil die Risikoprämie für mögliche Lieferkettenunterbrechungen und Kapitalmarktverwerfungen steigt — unabhängig davon, dass Silber zuletzt zwischen 61 und 72 US-Dollar je Unze gehandelt wurde.
Im frühen Montagshandel fiel die NASDAQ-notierte Aktie (SCZM) um weitere 7,56 Prozent auf 6,60 US-Dollar. Der RSI liegt mittlerweile bei rund 10 — technisch tief im überverkauften Bereich — während die kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitte weiterhin Verkaufssignale liefern.
Operativer Fortschritt, schwieriges Umfeld
Abseits der Marktturbulenzen lieferte das Unternehmen zuletzt solide operative Zahlen. Im vierten Quartal 2025 stieg die Silberäquivalentproduktion um 9 Prozent auf 3,74 Millionen Unzen — getrieben von der Erholung der Bolívar-Mine in Bolivien, die nach einer schweren Überschwemmung im Mai 2025 schrittweise wieder hochgefahren wurde. Für das Gesamtjahr 2025 meldete Santacruz Silver eine Produktion von 14,4 Millionen Silberäquivalentunzen, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber 2024 entspricht.
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Zudem schloss das Unternehmen Ende 2025 die Zahlung von 40 Millionen US-Dollar an Glencore für seine bolivianischen Assets ab — ein wichtiger Schritt zur Reduzierung langfristiger Verbindlichkeiten. Die vollständige Wiederherstellung der Kapazitäten in Bolívar ist für das vierte Quartal 2026 geplant.
Quartalsbericht am 6. Mai
Am 6. Mai 2026 veröffentlicht Santacruz Silver die Ergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025. Besonderes Augenmerk wird auf den All-in Sustaining Costs (AISC) liegen, die zuletzt durch Sanierungsmaßnahmen und Währungsschwankungen in Bolivien unter Druck geraten waren. Einzelne Analystenpreisziele für die NASDAQ-Notierung liegen bei bis zu 25,46 US-Dollar — und damit weit über dem aktuellen Kursniveau.
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