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Alibaba Aktie: Gewinnsturz erzwingt KI-Wende ( Finanztrends)

24.03.2026, 3267 Zeichen

Der chinesische Tech-Konzern reagiert auf einen massiven Gewinneinbruch mit einer radikalen strategischen Neuausrichtung. Statt sich auf das traditionelle E-Commerce-Geschäft zu verlassen, forciert das Management nun den Aufbau autonomer KI-Agenten für Unternehmenskunden. Diese Neupositionierung soll das Wachstum ankurbeln, erfordert jedoch gewaltige Investitionen in einer ohnehin angespannten Marktphase.

Neue Plattformen für den B2B-Sektor

Innerhalb weniger Tage hat das Unternehmen zwei neue Plattformen für Geschäftskunden auf den Markt gebracht. Am Montag startete "Accio Work", ein System, das kleinen und mittleren Unternehmen sofort einsatzbereite KI-Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Kurz zuvor präsentierte eine andere Sparte bereits "Wukong", eine Software zur Koordination komplexer Büroaufgaben.

Das Management spricht von einem Wechsel hin zum "Agentic Business". Dabei agiert die Künstliche Intelligenz nicht mehr nur als passives Frage-Antwort-Werkzeug. Die neuen Systeme übernehmen eigenständig komplexe Abläufe wie mehrstufige Lieferantenverhandlungen oder weltweite Compliance-Prüfungen.

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Der Druck auf das Management wächst

Die Eile bei der Produkteinführung resultiert direkt aus den jüngsten Geschäftszahlen. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete der Konzern einen Gewinneinbruch von 67 Prozent. CEO Eddie Wu hat als Reaktion ein ehrgeiziges Ziel ausgerufen: Der Umsatz im Cloud- und KI-Bereich soll sich innerhalb von fünf Jahren auf 100 Milliarden US-Dollar verfünffachen.

Um diese Vorgabe zu erreichen, wurde das KI-Geschäft kürzlich von der Cloud-Sparte getrennt und in der neuen Gruppe "Alibaba Token Hub" gebündelt. Die Börse reagierte zuletzt extrem nervös auf die fehlende Sichtbarkeit zukünftiger KI-Gewinne. Gemeinsam mit dem Konkurrenten Tencent verlor das Unternehmen kürzlich innerhalb von 24 Stunden 66 Milliarden US-Dollar an Marktwert, da Investoren klare Monetarisierungsstrategien vermissten.

Radikaler Umbau und Bewertung

Parallel zur technologischen Neuausrichtung durchläuft der Konzern eine harte interne Transformation. Die Belegschaft schrumpfte im Jahr 2025 um rund 34 Prozent, was primär auf den Verkauf von Einzelhandelsbeteiligungen wie Sun Art und Intime zurückzuführen ist. Gleichzeitig fließen mehr als 53 Milliarden US-Dollar in die neue KI-Infrastruktur.

An der Börse spiegelt sich diese Umbruchphase in einem deutlichen Abwärtstrend wider. Seit Jahresbeginn hat das Papier 18,35 Prozent an Wert verloren und notiert aktuell bei 108,60 Euro. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 betrachten Analysten das Bewertungsniveau mittlerweile als vergleichsweise niedrig. Der nächste konkrete Prüfstein für die finanzielle Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen folgt am 14. Mai 2026 mit der Vorlage der Quartalsergebnisse.

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    Autor: Finanztrends

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