ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinomed, das die Luft raubt (Podcast)
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24.03.2026, 959 Zeichen
In der Episode #1121 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick an einem Dienstag, der nach turbulenten Vortagen etwas Beruhigung an die Börsen bringt – garniert mit Unternehmensnachrichten von Strabag bis Erste Bank und einer Research-Einschätzung, die aufhorchen lässt. ATX stabilisiert sich nach unruhigen Tagen Nach dem, was Drastil als „Shaky Times" an den Börsen und einem „Intraday Reversal" am Montag beschreibt, zeigt sich der ATX am frühen Dienstagnachmittag leicht erholt. Mit einem Plus von 0,08 Prozent notiert der österreichische Leitindex bei 5.270 Punkten. Die Bewegung ist zwar marginal, signalisiert aber zumindest eine gewisse Stabilisierung nach den jüngsten Schwankungen. Unter den Top-Performern sticht der Flughafen Wien mit einem Tagesplus von 2,2 Prozent hervor, gefolgt von der...
Weiterlesen: ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinomed, das die Luft raubt
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
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