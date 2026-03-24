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ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinomed, das die Luft raubt (Podcast)

24.03.2026, 959 Zeichen
In der Episode #1121 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick an einem Dienstag, der nach turbulenten Vortagen etwas Beruhigung an die Börsen bringt – garniert mit Unternehmensnachrichten von Strabag bis Erste Bank und einer Research-Einschätzung, die aufhorchen lässt. ATX stabilisiert sich nach unruhigen Tagen Nach dem, was Drastil als „Shaky Times" an den Börsen und einem „Intraday Reversal" am Montag beschreibt, zeigt sich der ATX am frühen Dienstagnachmittag leicht erholt. Mit einem Plus von 0,08 Prozent notiert der österreichische Leitindex bei 5.270 Punkten. Die Bewegung ist zwar marginal, signalisiert aber zumindest eine gewisse Stabilisierung nach den jüngsten Schwankungen. Unter den Top-Performern sticht der Flughafen Wien mit einem Tagesplus von 2,2 Prozent hervor, gefolgt von der...

Weiterlesen: ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinomed, das die Luft raubt


(24.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

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1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
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    Fishworm
    2025
    Void

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    24.03.2026, 959 Zeichen
    In der Episode #1121 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Marktüberblick an einem Dienstag, der nach turbulenten Vortagen etwas Beruhigung an die Börsen bringt – garniert mit Unternehmensnachrichten von Strabag bis Erste Bank und einer Research-Einschätzung, die aufhorchen lässt. ATX stabilisiert sich nach unruhigen Tagen Nach dem, was Drastil als „Shaky Times" an den Börsen und einem „Intraday Reversal" am Montag beschreibt, zeigt sich der ATX am frühen Dienstagnachmittag leicht erholt. Mit einem Plus von 0,08 Prozent notiert der österreichische Leitindex bei 5.270 Punkten. Die Bewegung ist zwar marginal, signalisiert aber zumindest eine gewisse Stabilisierung nach den jüngsten Schwankungen. Unter den Top-Performern sticht der Flughafen Wien mit einem Tagesplus von 2,2 Prozent hervor, gefolgt von der...

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      Otto Neurath & Gerd Arntz
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      1930
      Bibliographisches Institut AG

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Mikio Tobara
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      1980
      Seven Sha

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

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      Remedy
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