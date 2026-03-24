Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.03.2026, 904 Zeichen

Extrema:

24.03.2020: Top 2: SBO: 21.6% - [Top 1: 27.68% (14.10.2008), Top 3: 16.6% (27.11.2008)] zum Kalender

24.03.2020: Top 3: DAX: 10.9759% - [Top 1: 11.402% (13.10.2008), Top 2: 11.2768% (28.10.2008)] zum Kalender

24.03.2020: Top 3: Bawag: 11.136% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 2: 11.2094% (19.03.2020)] zum Kalender



Indexumstellungen:

24.03.2003: Brau Union kommt in den ATX. zum Kalender

24.03.2014: Flughafen (zum 2. Mal) , Uniqa (zum 3. Mal) kommen in den ATX, EVN, Strabag scheiden aus dem ATX aus

Bisher gab es an einem 24. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.03. beträgt 0,07%. Der beste 24.03. fand im Jahr 2020 mit 8,16% statt, der schlechteste 24.03. im Jahr 2023 mit -4,37%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.03.)

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

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