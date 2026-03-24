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Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

24.03.2026, 904 Zeichen

Extrema:
24.03.2020: Top 2: SBO: 21.6% - [Top 1: 27.68% (14.10.2008), Top 3: 16.6% (27.11.2008)] zum Kalender
24.03.2020: Top 3: DAX: 10.9759% - [Top 1: 11.402% (13.10.2008), Top 2: 11.2768% (28.10.2008)] zum Kalender
24.03.2020: Top 3: Bawag: 11.136% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 2: 11.2094% (19.03.2020)] zum Kalender

Indexumstellungen:
24.03.2003: Brau Union kommt in den ATX. zum Kalender
24.03.2014: Flughafen (zum 2. Mal) , Uniqa (zum 3. Mal) kommen in den ATX, EVN, Strabag scheiden aus dem ATX aus

Bisher gab es an einem 24. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 24.03. beträgt 0,07%. Der beste 24.03. fand im Jahr 2020 mit 8,16% statt, der schlechteste 24.03. im Jahr 2023 mit -4,37%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 24.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.03.)


(24.03.2026)

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    Aperture



    Autor: Börse Geschichte

    24.03.2026, 904 Zeichen

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    24.03.2020: Top 2: SBO: 21.6% - [Top 1: 27.68% (14.10.2008), Top 3: 16.6% (27.11.2008)] zum Kalender
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    24.03.2020: Top 3: Bawag: 11.136% - [Top 1: 13.351% (20.03.2020), Top 2: 11.2094% (19.03.2020)] zum Kalender

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