Wiener Börse zu Mittag unverändert: Flughafen, Telekoem Austria, Österreichische Post gesucht

24.03.2026, 1406 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5260 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +2.16% auf 52.1 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.06% auf 9.095 Euro und Österreichische Post mit +0.67% auf 33.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22590 ( -0.28%, Ultimo 2025: 24490, -7.50% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +3.37% auf 53.01 Euro, dahinter BASF mit +2.52% auf 48.07 Euro und Beiersdorf mit +1.82% auf 73.9 Euro.

- PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für Erste Group, Agrana-Event

- Monthly Main Event: Die ultimative Talkshow zum Finanzmarkt Österreich

- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, CPI Europe auffällig

- Nachlese: Marco Reiter Strabag

- Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union

- Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus gerutscht

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.74% vs. last #gabb, -0.54% ytd, +113.60% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525

Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510

Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504

Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

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