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Wiener Börse zu Mittag unverändert: Flughafen, Telekoem Austria, Österreichische Post gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.03.2026, 1406 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5260 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +2.16% auf 52.1 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.06% auf 9.095 Euro und Österreichische Post mit +0.67% auf 33.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22590 ( -0.28%, Ultimo 2025: 24490, -7.50% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +3.37% auf 53.01 Euro, dahinter BASF mit +2.52% auf 48.07 Euro und Beiersdorf mit +1.82% auf 73.9 Euro.

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- Monthly Main Event: Die ultimative Talkshow zum Finanzmarkt Österreich
- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, CPI Europe auffällig
- Nachlese: Marco Reiter Strabag
- Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union
- Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus gerutscht
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.74% vs. last #gabb, -0.54% ytd, +113.60% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
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(24.03.2026)

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Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

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    2025
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    Le nu en photographie
    1937
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    Autor: Christian Drastil

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      1937
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