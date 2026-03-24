Wiener Börse zu Mittag unverändert: Flughafen, Telekoem Austria, Österreichische Post gesucht
Autor:
Christian Drastil
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24.03.2026, 1406 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5260 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +2.16% auf 52.1 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.06% auf 9.095 Euro und Österreichische Post mit +0.67% auf 33.925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22590 ( -0.28%, Ultimo 2025: 24490, -7.50% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +3.37% auf 53.01 Euro, dahinter BASF mit +2.52% auf 48.07 Euro und Beiersdorf mit +1.82% auf 73.9 Euro.
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- Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union
- Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus gerutscht
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.74% vs. last #gabb, -0.54% ytd, +113.60% seit Start 2013
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Johanna Hager: https://audio-cd.at/page/podcast/8497
Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump
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1.
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