ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht und Kontron-Rückkaufprogramm (Podcast)
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In der Episode #1122 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dicht gepackten Überblick über einen bemerkenswert starken Handelstag in Wien – und ordnet dabei Unternehmensstrategien, historische Börsenrekorde und eine kritische Einschätzung zum Thema Private Equity bei Neobrokern ein. ATX zurück im Plus: 2,3 Prozent Tagesgewinn sorgen für Aufatmen Der Mittwoch, 25. März 2026, bringt dem österreichischen Leitindex einen kräftigen Schub. Um 13:40 Uhr liegt der ATX mit 2,3 Prozent im Plus bei 5.389 Punkten. Damit hat der Index den Jahresstartwert von 5.326 Punkten wieder überschritten und weist ein Year-to-Date-Plus von 1,18 Prozent auf. Zuvor war der ATX unter die Nulllinie gerutscht – die Rückkehr darüber dürfte vielen Marktteilnehmern Erleichterung verschaffen. Zu den stärksten Gewinnern zählen AT&S mit...
Weiterlesen: ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht und Kontron-Rückkaufprogramm
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
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