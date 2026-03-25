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ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht und Kontron-Rückkaufprogramm (Podcast)

25.03.2026, 952 Zeichen
In der Episode #1122 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dicht gepackten Überblick über einen bemerkenswert starken Handelstag in Wien – und ordnet dabei Unternehmensstrategien, historische Börsenrekorde und eine kritische Einschätzung zum Thema Private Equity bei Neobrokern ein. ATX zurück im Plus: 2,3 Prozent Tagesgewinn sorgen für Aufatmen Der Mittwoch, 25. März 2026, bringt dem österreichischen Leitindex einen kräftigen Schub. Um 13:40 Uhr liegt der ATX mit 2,3 Prozent im Plus bei 5.389 Punkten. Damit hat der Index den Jahresstartwert von 5.326 Punkten wieder überschritten und weist ein Year-to-Date-Plus von 1,18 Prozent auf. Zuvor war der ATX unter die Nulllinie gerutscht – die Rückkehr darüber dürfte vielen Marktteilnehmern Erleichterung verschaffen. Zu den stärksten Gewinnern zählen AT&S mit...

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(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
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    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    25.03.2026, 952 Zeichen
    In der Episode #1122 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dicht gepackten Überblick über einen bemerkenswert starken Handelstag in Wien – und ordnet dabei Unternehmensstrategien, historische Börsenrekorde und eine kritische Einschätzung zum Thema Private Equity bei Neobrokern ein. ATX zurück im Plus: 2,3 Prozent Tagesgewinn sorgen für Aufatmen Der Mittwoch, 25. März 2026, bringt dem österreichischen Leitindex einen kräftigen Schub. Um 13:40 Uhr liegt der ATX mit 2,3 Prozent im Plus bei 5.389 Punkten. Damit hat der Index den Jahresstartwert von 5.326 Punkten wieder überschritten und weist ein Year-to-Date-Plus von 1,18 Prozent auf. Zuvor war der ATX unter die Nulllinie gerutscht – die Rückkehr darüber dürfte vielen Marktteilnehmern Erleichterung verschaffen. Zu den stärksten Gewinnern zählen AT&S mit...

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