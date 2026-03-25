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Eli Lilly Aktie: Skepsis vor der Zulassung ( Finanztrends)

25.03.2026, 3446 Zeichen

Am 10. April 2026 entscheidet die US-Gesundheitsbehörde FDA über die Zulassung der neuen Abnehmpille Orforglipron. Während Eli Lilly bereits Bestände im Milliardenwert für den Marktstart produziert hat, trübt eine kritische Analystenstimme die Stimmung. Die britische Bank HSBC stellt die extrem hohen Wachstumserwartungen für den gesamten Markt für Adipositas-Medikamente infrage.

Margenbringer mit Milliarden-Potenzial

Im Gegensatz zu bestehenden Präparaten erfordert das neue orale GLP-1-Medikament weder Fasten noch Flüssigkeitseinschränkungen bei der Einnahme. Für den Pharmakonzern ist die Pille zudem günstiger in der Herstellung und Lagerung, was deutlich höhere Gewinnmargen verspricht. Um die erwartete Nachfrage sofort bedienen zu können, hat das Unternehmen bereits Vorräte im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar angelegt. Selbstzahler sollen über eine hauseigene Plattform künftig zwischen 149 und 399 US-Dollar pro Dosis zahlen.

Analysten warnen vor überzogenen Erwartungen

Genau diese hohen Erwartungen dämpft nun die HSBC mit einer Herabstufung auf "Reduce". Die Analysten argumentieren, dass die Schätzungen für den gesamten Markt für Gewichtsverlust-Medikamente mit 150 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts zu optimistisch seien. Realistischer sei ein Volumen von 80 bis 120 Milliarden US-Dollar. Zudem bezweifeln die Experten, dass Patienten das Medikament dauerhaft und diszipliniert einnehmen werden. Diese Skepsis spiegelt sich auch in der jüngsten Kursentwicklung wider: Seit Jahresbeginn hat das Papier knapp 15 Prozent nachgegeben und notiert mit 778 Euro spürbar unter dem 52-Wochen-Hoch von vergangenem November.

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Neben den Bedenken der Bank wächst auch der strukturelle Gegenwind. Arbeitgeber und Apotheken-Dienstleister führen zunehmend strengere Zugangskontrollen für GLP-1-Medikamente ein, darunter BMI-Grenzwerte und verpflichtende Lebensstil-Programme. Gleichzeitig drängen Konkurrenten auf den Markt. So meldete Structure Therapeutics kürzlich positive Phase-2-Daten für ein eigenes orales Präparat, das potenziell geringere Abbruchquoten aufweist. Zusätzlich zwingt der Preisdruck durch staatliche Gesundheitsprogramme wie Medicare den Konzern zu erheblichen Rabatten.

Starkes Fundament trotz Preisdruck

Trotz dieser Herausforderungen wächst das operative Geschäft rasant. Die aktuellen Blockbuster Mounjaro und Zepbound verzeichneten im vergangenen Jahr fast eine Verdopplung beziehungsweise Verdreifachung der Verkäufe und machen mittlerweile 56 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Um die globale Expansion abzusichern, investiert der Konzern in den kommenden zehn Jahren drei Milliarden US-Dollar in seine chinesischen Produktionsstätten und baut die lokalen Lieferketten aus.

Der 10. April fungiert nun als harter Stichtag für die weitere Ausrichtung. Die FDA-Entscheidung wird maßgeblich bestimmen, ob sich die breite Zuversicht der Wall Street-Mehrheit bestätigt oder die warnende Haltung der HSBC berechtigt war.

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    Autor: Finanztrends

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