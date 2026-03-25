Fertigprodukte erhöhen Herzrisiko um 67 Prozent ( Finanztrends)

25.03.2026, 4382 Zeichen

Neue Studien zeigen drastische Gesundheitsgefahren durch hochverarbeitete Lebensmittel. Gleichzeitig verschärft die EU die Regeln.

In dieser Woche veröffentlichten Forschungsteams alarmierende Daten: Der tägliche Konsum von Fertigprodukten wie Tiefkühlpizza oder Süßigkeiten erhöht das Risiko für schwere Herzprobleme um bis zu 67 Prozent. Erstmals belegen Studien auch negative Effekte auf Fruchtbarkeit und Knochen. Parallel treibt die Europäische Union mit dem „Safe-Hearts-Plan“ schärfere Regulierungen voran.

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Jede Portion erhöht das Risiko

Auslöser der Betatte ist eine US-Studie, die auf der Jahrestagung des American College of Cardiology vorgestellt wurde. Wer täglich etwa neun Portionen hochverarbeiteter Lebensmittel isst, hat ein um zwei Drittel höheres Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall als jemand mit nur einer Portion. Jede zusätzliche Portion pro Tag steigert die Wahrscheinlichkeit um mehr als fünf Prozent.

Besonders beunruhigend: Dieser Zusammenhang blieb selbst dann bestehen, wenn Faktoren wie Gesamtkalorien oder Vorerkrankungen herausgerechnet wurden. Experten vermuten, dass nicht nur der Nährstoffgehalt, sondern die industrielle Verarbeitung und Zusatzstoffe selbst Gefäßschäden verursachen.

Fruchtbarkeit und Knochen in Gefahr

Über das Herzrisiko hinaus liefern zwei neue Studien Beweise für systemische Schäden. Eine Untersuchung im Fachjournal Human Reproduction zeigt: Bei Paaren mit hohem Fertigprodukt-Konsum war die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Bei Frauen beobachteten Forscher zudem ein langsameres Embryonenwachstum.

Zeitgleich verdeutlicht eine Analyse der UK Biobank den Einfluss auf die Knochen. Ein hoher Konsum korreliert mit geringerer Knochenmineraldichte, selbst bei Erwachsenen unter 65. Das Risiko für Hüftfrakturen stieg um über zehn Prozent pro 3,7 zusätzlichen Portionen täglich. Als Ursachen gelten Nährstoffmangel und chronische Entzündungen.

EU verschärft Nutri-Score und plant Werbeverbote

Die Politik reagiert auf die wissenschaftliche Beweislast. Seit Januar gelten in der EU verschärfte Berechnungsregeln für den Nutri-Score. Versteckte Zucker und Salze werden strenger bestraft, Süßstoffe abgewertet. Viele zuvor „grüne“ Produkte rutschen so in den gelben oder roten Bereich – es sei denn, die Hersteller ändern ihre Rezepturen.

Ergänzt wird das durch den „Safe-Hearts-Plan“ der EU-Kommission. In Brüssel wird intensiv über Werbeverbote für an Kinder gerichtete Fertigprodukte diskutiert. Sogar Sondersteuern auf extrem hochverarbeitete Lebensmittel stehen wieder auf der Agenda. Ziel ist, den Anteil dieser Produkte an der täglichen Kalorienzufuhr zu senken – in einigen Lagen liegt er bereits über 50 Prozent.

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Streit um die Definition: Was ist „hochverarbeitet“?

Trotz der Datenlage bleibt die Einstufung ein Streitpunkt. Industrievertreter kritisieren die gängige NOVA-Klassifizierung als unzureichend. Ihrer Ansicht nach fielen auch gesunde Produkte wie vorgeschnittenes Vollkornbrot darunter, was Verbraucher verunsichere.

Ernährungsmediziner halten dagegen. Sie sehen einen klaren Unterschied zwischen mechanischer Verarbeitung und industrieller Neuzusammensetzung mit Aromen oder Emulgatoren. Diese Stoffe manipulierten das Sättigungsgefühl und schädigten das Darmmikrobiom. Analysen zufolge besteht etwa die Hälfte des deutschen Supermarktangebots aus solchen Produkten.

Transformation der Ernährungskultur

Die Entwicklungen markieren einen Wendepunkt. Der Fokus verschiebt sich von einzelnen Nährstoffen hin zum gesamten Herstellungsprozess. Für die Industrie wird es schwierig: Eine simple Zuckerreduktion reicht nicht, wenn weiter künstliche Aromen im Spiel sind.

Marktbeobachter sehen bereits erste Veränderungen. Das Interesse an ballaststoffreichen und minimal verarbeiteten Lebensmitteln wächst. Die Strategie der Branche heißt nun „Clean Label“ – kurze, verständliche Zutatenlisten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Politik über freiwillige Selbstverpflichtungen hinausgeht.

(25.03.2026)

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