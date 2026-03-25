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Pentixapharm Aktie: Strategie-Check am Donnerstag ( Finanztrends)

25.03.2026, 2110 Zeichen

Pentixapharm-Anleger markieren sich den 26. März im Kalender. An diesem Donnerstag legt der Radiopharma-Spezialist seinen Geschäftsbericht für 2025 vor und gewährt Einblicke in die Finanzierung seiner klinischen Pipeline. Nach der jüngsten Studienfreigabe im Februar steht besonders die operative Umsetzung des CXCR4-Programms im Fokus.

Fokus auf die klinische Pipeline

Die Unternehmensführung um CEO Dr. Dirk Pleimes wird die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr erläutern. Dabei geht es um mehr als nur die nackten Zahlen des vergangenen Jahres. Investoren erwarten konkrete Aussagen dazu, wie das Unternehmen die kostenintensiven Forschungsphasen in einem volatilen Marktumfeld absichern will.

Erst Ende Februar erhielt Pentixapharm grünes Licht für eine Phase-I/II-Studie seines CXCR4-Radiopharma-Programms. Dieser regulatorische Erfolg ist eine wichtige Voraussetzung für die klinische Validierung der eigenen Wirkstoffkandidaten. Die kommende Präsentation bietet die Gelegenheit, die Prioritäten für das laufende Geschäftsjahr 2026 detailliert darzustellen.

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Der Fokus der Marktteilnehmer liegt nun auf den operativen Zielen für die kommenden Monate. Besonders die Details zur Liquiditätsplanung für die anlaufende Studienphase dürften am Donnerstag über die kurzfristige Stimmung der Anleger entscheiden.

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(25.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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