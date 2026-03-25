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Von der Werbebranche zur Immobilienentwicklung: Marketing-Lifehacks für Wohnungskäufer und Anleger (Podcast)

25.03.2026, 1001 Zeichen
In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/05" empfängt Host Christian Drastil die Marketingexpertin Verena Tanos, die als Projektmarketingmanagerin bei der Strabag Real Estate und bei Mischek tätig ist. Was als unterhaltsamer Karriere-Werdegang-Podcast beginnt, entwickelt sich zu einem praxisnahen Gespräch mit konkreten Empfehlungen für alle, die über den Kauf einer Immobilie – ob zur Eigennutzung oder als Anlage – nachdenken. Ein Karriereweg durch Medien, Außenwerbung und Gastronomie Verena Tanos blickt auf einen bemerkenswert vielseitigen beruflichen Werdegang zurück. Nach einem Studium der Publizistik und Kunstgeschichte in Wien – dem ein abgebrochenes Architektur-Semester vorausging – startete sie 1999 in der Werbebranche bei der damaligen Lowe GGK, einer der großen Wiener Werbeagenturen. Von dort wechselte sie zur ORF Enterprise, der Vermarktungstochter des...

Weiterlesen: Von der Werbebranche zur Immobilienentwicklung: Marketing-Lifehacks für Wohnungskäufer und Anleger


(25.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

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Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
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    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    25.03.2026, 1001 Zeichen
    In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/05" empfängt Host Christian Drastil die Marketingexpertin Verena Tanos, die als Projektmarketingmanagerin bei der Strabag Real Estate und bei Mischek tätig ist. Was als unterhaltsamer Karriere-Werdegang-Podcast beginnt, entwickelt sich zu einem praxisnahen Gespräch mit konkreten Empfehlungen für alle, die über den Kauf einer Immobilie – ob zur Eigennutzung oder als Anlage – nachdenken. Ein Karriereweg durch Medien, Außenwerbung und Gastronomie Verena Tanos blickt auf einen bemerkenswert vielseitigen beruflichen Werdegang zurück. Nach einem Studium der Publizistik und Kunstgeschichte in Wien – dem ein abgebrochenes Architektur-Semester vorausging – startete sie 1999 in der Werbebranche bei der damaligen Lowe GGK, einer der großen Wiener Werbeagenturen. Von dort wechselte sie zur ORF Enterprise, der Vermarktungstochter des...

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      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

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      2024
      Studiofaganel

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

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