Von der Werbebranche zur Immobilienentwicklung: Marketing-Lifehacks für Wohnungskäufer und Anleger (Podcast)
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25.03.2026, 1001 Zeichen
In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/05" empfängt Host Christian Drastil die Marketingexpertin Verena Tanos, die als Projektmarketingmanagerin bei der Strabag Real Estate und bei Mischek tätig ist. Was als unterhaltsamer Karriere-Werdegang-Podcast beginnt, entwickelt sich zu einem praxisnahen Gespräch mit konkreten Empfehlungen für alle, die über den Kauf einer Immobilie – ob zur Eigennutzung oder als Anlage – nachdenken. Ein Karriereweg durch Medien, Außenwerbung und Gastronomie Verena Tanos blickt auf einen bemerkenswert vielseitigen beruflichen Werdegang zurück. Nach einem Studium der Publizistik und Kunstgeschichte in Wien – dem ein abgebrochenes Architektur-Semester vorausging – startete sie 1999 in der Werbebranche bei der damaligen Lowe GGK, einer der großen Wiener Werbeagenturen. Von dort wechselte sie zur ORF Enterprise, der Vermarktungstochter des...
Weiterlesen: Von der Werbebranche zur Immobilienentwicklung: Marketing-Lifehacks für Wohnungskäufer und Anleger
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Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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