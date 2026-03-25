Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: AT&S, Wienerberger und Andritz gesucht

25.03.2026, 1314 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:27 liegt der ATX mit +2.28 Prozent im Plus bei 5389 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.26% auf 54.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +4.69% auf 23.45 Euro und Andritz mit +4.18% auf 63.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22968 (+1.46%, Ultimo 2025: 24490, -7.57% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.86% auf 157.35 Euro, dahinter Infineon mit +3.63% auf 39.7075 Euro und Commerzbank mit +3.15% auf 32.43 Euro.

- PIR-News: FACC-Pläne, Kontron kauft, News zu Frequentis, Andritz, Palfinger, Research zu Verbund

- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, CPI Europe

- Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate

- Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group

- Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.31% vs. last #gabb, +0.76% ytd, +116.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Verena Tanos: https://audio-cd.at/page/podcast/8537

Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525

Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510

Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504

(25.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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