Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: AT&S, Wienerberger und Andritz gesucht
Autor:
Christian Drastil
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25.03.2026, 1314 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:27 liegt der ATX mit +2.28 Prozent im Plus bei 5389 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.26% auf 54.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +4.69% auf 23.45 Euro und Andritz mit +4.18% auf 63.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22968 (+1.46%, Ultimo 2025: 24490, -7.57% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.86% auf 157.35 Euro, dahinter Infineon mit +3.63% auf 39.7075 Euro und Commerzbank mit +3.15% auf 32.43 Euro.
- PIR-News: FACC-Pläne, Kontron kauft, News zu Frequentis, Andritz, Palfinger, Research zu Verbund
- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, CPI Europe
- Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate
- Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group
- Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.31% vs. last #gabb, +0.76% ytd, +116.40% seit Start 2013
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Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510
Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504
Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots
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1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.
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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
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Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
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