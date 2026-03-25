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Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: AT&S, Wienerberger und Andritz gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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25.03.2026, 1314 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:27 liegt der ATX mit +2.28 Prozent im Plus bei 5389 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.26% auf 54.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +4.69% auf 23.45 Euro und Andritz mit +4.18% auf 63.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22968 (+1.46%, Ultimo 2025: 24490, -7.57% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.86% auf 157.35 Euro, dahinter Infineon mit +3.63% auf 39.7075 Euro und Commerzbank mit +3.15% auf 32.43 Euro.

- PIR-News: FACC-Pläne, Kontron kauft, News zu Frequentis, Andritz, Palfinger, Research zu Verbund
- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, CPI Europe
- Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate
- Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group
- Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.31% vs. last #gabb, +0.76% ytd, +116.40% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510
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(25.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

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Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

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    Autor: Christian Drastil

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