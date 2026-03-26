Altersvorsorgereform: Bundestag stimmt über Abschied von Riester ab ( Finanztrends)

26.03.2026, 5236 Zeichen

Die private Altersvorsorge in Deutschland steht vor der größten Reform seit 20 Jahren. Der Bundestag stimmt heute über ein neues Gesetz ab, das das gescheiterte Riester-System durch flexible, renditeorientierte Anlage-Depots ersetzt. Ziel ist es, die „dritte Säule“ der Rente durch direkte Teilhabe an den Kapitalmärkten zu stärken.

Kern der Reform: Das neue Altersvorsorgedepot

Herzstück des „Altersvorsorgereformgesetzes“ ist die Einführung des Altersvorsorgedepots (AVD). Anders als die oft teuren und unflexiblen Riester-Verträge mit Kapitalgarantie erlaubt das AVD eine offensive Anlagestrategie. Staatlich geförderte Beiträge können künftig direkt in Aktien, ETFs und zertifizierte Fonds fließen.

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Der entscheidende Wandel: Die gesetzliche 100-Prozent-Beitragsgarantie fällt. Sie hatte Fondsmanager in der Vergangenheit in niedrigverzinsliche Anlagen gezwungen und so den Zinseszinseffekt ausgebremst. Das neue Gesetz bietet drei Wahlmöglichkeiten: ein Depot ohne Garantie für maximale Renditechancen, eine 80-Prozent-Garantie für ausgewogenes Risiko oder die volle Garantie für Sicherheitsorientierte.

„Diese Reform kommt besonders der jüngeren Generation zugute“, analysieren Finanzexperten. Hohe Aktienquoten in der frühen Sparphase sollen die historisch höheren Renditen der Kapitalmärkte nutzbar machen. Ab dem 1. Januar 2027 sollen Banken und Versicherer die zertifizierten Depots anbieten – der Antragsprozess wird vollständig digitalisiert.

Neue Förderlogik: Mehr Geld für Selbstständige und Familien

Die Reform ändert auch die staatliche Förderung grundlegend. Statt fester Zulagen gibt es künftig einen transparenten, beitragsproportionalen Zuschuss. Der Staat bezuschusst jeden gesparten Euro mit 50 Cent, bis zu einem Jahresbeitrag von 360 Euro. Für Beiträge zwischen 360 und 1.800 Euro liegt der Zuschuss bei 25 Cent pro Euro. Maximal sind so 540 Euro Grundförderung pro Jahr möglich.

Ein sozialpolitisch bedeutender Schritt: Erstmals erhalten auch Selbstständige uneingeschränkten Zugang zur geförderten privaten Vorsorge. Millionen Freiberufler und Gewerbetreibende waren vom alten Riester-System ausgeschlossen.

Familien profitieren von angepassten Kinderzulagen. Wer mindestens 25 Euro monatlich für sein Kind anspart, erhält eine volle Jahreszulage von 300 Euro. Diese „Eins-zu-eins“-Förderung soll auch bei kleinen Beiträgen langfristig spürbare Vermögensbildung ermöglichen. Die Steuerabzugsfähigkeit der Beiträge bleibt erhalten.

Der Staat als Benchmark: Das öffentliche Standarddepot

Besonders umstritten ist die Einführung eines öffentlichen Standarddepots. Dieses staatlich angebotene Produkt soll als kostengünstiger Maßstab für die Privatwirtschaft dienen. Der Finanzausschuss verschärfte die Vorgaben zuletzt und senkte die Kostendeckelung von 1,5 auf 1,0 Prozent pro Jahr.

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Verbraucherschützer begrüßen den dadurch erzeugten Kostendruck. Die Versicherungs- und Bankenverbände hingegen warnen vor einer „Wettbewerbsverzerrung“ durch den staatlichen Anbieter. Die Bundesregierung hält das Standarddepot für notwendig, um überhöhte Gebührenstrukturen – ein Hauptkritikpunkt am Riester-Modell – von vornherein zu verhindern.

Zusätzlich schreibt das Gesetz eine zentrale Vergleichsplattform vor. Dort können Sparer Kosten, Performance und Risiken aller zertifizierten AVD-Produkte vergleichen. Ein Wechsel des Anbieters soll nach einer fünfjährigen Haltefrist kostenfrei möglich sein, um den Wettbewerb zu beleben.

Übergang für Riester-Sparer: Drei Optionen

Für die Millionen bestehender Riester-Verträge gilt Bestandsschutz. Nach dem 31. Dezember 2026 können zwar keine neuen Verträge mehr abgeschlossen werden, bestehende laufen jedoch weiter. Sparer haben drei Möglichkeiten: Sie führen den Vertrag unter alten Bedingungen fort, sie stellen die Beiträge ein und lassen das Kapital liegen, oder sie übertragen das angesparte Guthaben steuerneutral in ein neues AVD.

Für viele Sparer, insbesondere mit teuren Versicherungsprodukten, könnte ein Wechsel die Rentenaussichten deutlich verbessern. Wer jedoch kurz vor dem Ruhestand steht, für den behält die alte Garantie möglicherweise ihren Wert. Eine individuelle Beratung bleibt 2026 entscheidend.

Nach dem Bundestagsbeschluss geht das Gesetz in den Bundesrat. Trotz offener Fragen zur Umsetzung des Standarddepots rechnen Beobachter mit einer zügigen Verabschiedung. Für die Finanzbranche beginnt nun der Countdown zur Einführung 2027. Für den deutschen Sparer endet die Ära starrer, renditeschwacher Vorsorgeprodukte.

(26.03.2026)

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