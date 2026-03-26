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ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Bajaj Mobility erstarkt wieder (Podcast)

26.03.2026, 989 Zeichen
In Episode #1123 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage am Donnerstag, den 26. März 2026, ein – ein Tag, an dem der ATX nach starken Vortagesgewinnen wieder nachgibt, während gleich mehrere Unternehmen mit bemerkenswerten Geschäftszahlen aufwarten. ATX im Pendelmodus – Jahresstartniveau als Anker Der österreichische Leitindex bleibt auch im März 2026 ein Spielball wechselnder Tagesdynamiken. Nach einem kräftigen Anstieg am Vortag gab der ATX zur späten Mittagszeit 0,9 Prozent nach und notierte bei 3.356 Punkten – de facto auf dem Niveau des Jahresbeginns. Die Year-to-Date-Performance bewegt sich damit weiterhin um die Nulllinie, was angesichts des geopolitisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfelds allerdings keineswegs als schlechtes Ergebnis zu werten ist. Die Handelsaktivität bleibt bemerkenswert hoch. Am Vortag...

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(26.03.2026)

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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