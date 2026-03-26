ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Bajaj Mobility erstarkt wieder (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
26.03.2026, 989 Zeichen
In Episode #1123 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage am Donnerstag, den 26. März 2026, ein – ein Tag, an dem der ATX nach starken Vortagesgewinnen wieder nachgibt, während gleich mehrere Unternehmen mit bemerkenswerten Geschäftszahlen aufwarten. ATX im Pendelmodus – Jahresstartniveau als Anker Der österreichische Leitindex bleibt auch im März 2026 ein Spielball wechselnder Tagesdynamiken. Nach einem kräftigen Anstieg am Vortag gab der ATX zur späten Mittagszeit 0,9 Prozent nach und notierte bei 3.356 Punkten – de facto auf dem Niveau des Jahresbeginns. Die Year-to-Date-Performance bewegt sich damit weiterhin um die Nulllinie, was angesichts des geopolitisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfelds allerdings keineswegs als schlechtes Ergebnis zu werten ist. Die Handelsaktivität bleibt bemerkenswert hoch. Am Vortag...
Weiterlesen: ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Bajaj Mobility erstarkt wieder
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
26.03.2026, 989 Zeichen
In Episode #1123 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die aktuelle Marktlage am Donnerstag, den 26. März 2026, ein – ein Tag, an dem der ATX nach starken Vortagesgewinnen wieder nachgibt, während gleich mehrere Unternehmen mit bemerkenswerten Geschäftszahlen aufwarten. ATX im Pendelmodus – Jahresstartniveau als Anker Der österreichische Leitindex bleibt auch im März 2026 ein Spielball wechselnder Tagesdynamiken. Nach einem kräftigen Anstieg am Vortag gab der ATX zur späten Mittagszeit 0,9 Prozent nach und notierte bei 3.356 Punkten – de facto auf dem Niveau des Jahresbeginns. Die Year-to-Date-Performance bewegt sich damit weiterhin um die Nulllinie, was angesichts des geopolitisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfelds allerdings keineswegs als schlechtes Ergebnis zu werten ist. Die Handelsaktivität bleibt bemerkenswert hoch. Am Vortag...
Weiterlesen: ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Bajaj Mobility erstarkt wieder
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void