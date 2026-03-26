Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
26.03.2026, 764 Zeichen
Umsatzextrema:
26.03.2021: Bester - S Immo: 54.794.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 21,95 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.248.163 zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
26.03.1997: Flughafen Wien: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 26.03.1997)
Positive Serie in Performance:
26.03.2020: Mayr-Melnhof: Beste Performance Serie: 20.86% (3 Tage - endete am 26.03.2020)
Bisher gab es an einem 26. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.03. beträgt 0,48%. Der beste 26.03. fand im Jahr 2020 mit 1,91% statt, der schlechteste 26.03. im Jahr 2015 mit -1,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger und Sebastian Sorger jeweils Karrierehoch, Rekorde in unseren Rankings, neue Nr. 1
Weitere neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Lilli Tagger ist nach dem Sieg gegen Ella Seidel und dem neuen Karrierehoch win2day-Spielerin der Woche. Auch S...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
26.03.2026, 764 Zeichen
Umsatzextrema:
26.03.2021: Bester - S Immo: 54.794.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 21,95 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.248.163 zum Kalender
Negative Serie in Tagen:
26.03.1997: Flughafen Wien: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 26.03.1997)
Positive Serie in Performance:
26.03.2020: Mayr-Melnhof: Beste Performance Serie: 20.86% (3 Tage - endete am 26.03.2020)
Bisher gab es an einem 26. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.03. beträgt 0,48%. Der beste 26.03. fand im Jahr 2020 mit 1,91% statt, der schlechteste 26.03. im Jahr 2015 mit -1,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)
Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: Manfred Kainz (audio cd.at)
» UnitedHealth Aktie: Klage überschattet KI-Fokus ( Finanztrends)
» Kochen senkt Demenzrisiko um bis zu 70 Prozent ( Finanztrends)
» Datenschutzbericht: Baden-Württemberg verzeichnet Beschwerde-Boom ( Fina...
» Newron Aktie: Globale Expansion läuft ( Finanztrends)
» ATX pendelt weiter um den Wert vom Jahresstart – PORR mit Rekordjahr, Ba...
» PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andrit...
» Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 0,7 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility ste...
- Analysten bleiben bei Kontron auf "Buy"
- UBM will Genussrechtskapital begeben
- Analysten zu Porr: "Zahlen lieferten positive Übe...
- Wie Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Zumtob...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger und Sebastian Sorger jeweils Karrierehoch, Rekorde in unseren Rankings, neue Nr. 1
Weitere neue 2026er-Rekorde in unseren Platzziffer- und Punkte-Rankings von mumak.me. Lilli Tagger ist nach dem Sieg gegen Ella Seidel und dem neuen Karrierehoch win2day-Spielerin der Woche. Auch S...
Books josefchladek.com
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void