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Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.03.2026, 764 Zeichen

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26.03.2021: Bester - S Immo: 54.794.400 Euro (Doppelzählung); Preis: 21,95 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.248.163 zum Kalender

Negative Serie in Tagen:
26.03.1997: Flughafen Wien: Längste negative Serie: 10 Tage (endete am 26.03.1997)

Positive Serie in Performance:
26.03.2020: Mayr-Melnhof: Beste Performance Serie: 20.86% (3 Tage - endete am 26.03.2020)

Bisher gab es an einem 26. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.03. beträgt 0,48%. Der beste 26.03. fand im Jahr 2020 mit 1,91% statt, der schlechteste 26.03. im Jahr 2015 mit -1,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.03.)


(26.03.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    26.03.2026, 764 Zeichen

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