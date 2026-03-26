Renk Aktie: Wichtige Unterstützung hält ( Finanztrends)

26.03.2026, 3434 Zeichen

Der Augsburger Antriebsspezialist Renk durchläuft eine zähe Korrekturphase, die den Kurs spürbar an eine charttechnisch kritische Marke drückt. Während das fundamentale Umfeld von prall gefüllten Auftragsbüchern profitiert, deutet sich auf dem Parkett eine Richtungsentscheidung an. Technische Indikatoren liefern erste Hinweise auf ein mögliches Ende der jüngsten Talfahrt.

Charttechnik trifft auf ambitionierte Bewertung

Mit einem aktuellen Kurs von 52,11 Euro verteidigt das Papier vehement den wichtigen Unterstützungsbereich bei 50 Euro. Ein Blick auf die jüngste Historie zeigt die Schwächephase: Seit Jahresbeginn verzeichnet der Titel ein Minus von 5,56 Prozent und notiert damit unterhalb der 50-Tage-Linie von 56,42 Euro. Allerdings bilden sich bei den technischen Indikatoren wie dem MACD sogenannte bullishe Divergenzen. Diese gegenläufigen Entwicklungen zwischen Kurs und Indikator werten Marktbeobachter häufig als Vorboten einer bevorstehenden Trendwende.

Fundamental betrachtet präsentiert sich das Unternehmen zweigespalten. Ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36 für das Jahr 2026 signalisiert eine hohe Bewertung. Setzt man dieses jedoch ins Verhältnis zum erwarteten Wachstum, ergibt sich ein PEG-Ratio von 0,9. Damit liegt Renk deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,62, was die Wachstumsfantasie der Investoren stützt. Analysten spiegeln diesen Optimismus wider und sehen das durchschnittliche Kursziel bei rund 70 Euro.

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Rekordaufträge stützen das Geschäft

Die jüngste Kursschwäche resultiert primär aus einer breiteren Branchenkorrektur im Verteidigungssektor und weniger aus operativen Problemen. Das makroökonomische Umfeld bleibt für Rüstungszulieferer äußerst günstig. So plant die Bundesregierung für 2026 einen Verteidigungshaushalt von rund 108 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 25 Prozent entspricht.

Renk profitiert direkt von dieser Entwicklung. Das Auftragsbuch markiert mit 6,68 Milliarden Euro ein Allzeithoch und sichert dem Unternehmen auf dem aktuellen Umsatzniveau eine Visibilität von vier bis fünf Jahren. Für 2026 peilt das Management einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro an. In diese Prognose fließen auch Verteidigungsaufträge im Wert von rund 200 Millionen Euro ein, die aus dem Schlussquartal 2025 in das laufende Jahr verschoben wurden.

Die kommenden Wochen liefern konkrete fundamentale Impulse. Am 22. April 2026 hält das Management einen Pre-Close-Call ab, bevor am 6. Mai die Ergebnisse des ersten Quartals folgen. Diese Berichte geben Aufschluss darüber, in welchem Umfang die verschobenen Aufträge bereits umsatzwirksam verbucht wurden. Gelingt hier die Bestätigung der Prognosen, dürfte dies den charttechnischen Boden bei 50 Euro festigen. Ein weiteres Argument für Anteilseigner liefert die für den 10. Juni geplante Hauptversammlung: Dort steht eine um 38 Prozent erhöhte Dividende von 0,58 Euro je Aktie zur Abstimmung.

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(26.03.2026)

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