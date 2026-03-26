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Tai Chi erobert 2026 die Fitnesswelt zurück ( Finanztrends)

26.03.2026, 4077 Zeichen

Die alte chinesische Bewegungskunst Tai Chi feiert ein Comeback. Sie landet in diesem Jahr unter den Top Fünf der weltweiten Fitnesstrends. Das zeigt der aktuelle ACSM Fitness Trends Report, der die Einschätzungen Tausender Experten bündelt. Damit löst die langsame, fließende Praxis zunehmend das Hochintensitätstraining (HIIT) als dominierenden Trend ab.

Vom "No Pain" zum sanften Flow

Der Aufstieg markiert einen klaren Paradigmenwechsel. Nach Jahren der erschöpfenden Workouts suchen immer mehr Menschen nach nachhaltigeren Wegen für Körper und Geist. Tai Chi setzt bewusst auf langsame, kontrollierte Bewegungen. Diese schonen die Gelenke und lenken den Fokus auf Körperwahrnehmung und Atmung.

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Besonders angesagt ist aktuell das "Tai Chi Walking". Diese meditative Gehweise überträgt die Prinzipien der Kampfkunst auf die Fortbewegung. Jeder Schritt wird verlangsamt und präzise ausgeführt. Das stärkt die Körpermitte und schult das Gleichgewicht. Schon 10 bis 30 Minuten an den meisten Tagen sollen positive Effekte auf Herz-Kreislauf-Gesundheit und Stresslevel haben.

Ganzheitlicher Effekt: Mehr als nur Bewegung

Die gesundheitlichen Vorteile sind vielfältig und belegt. Tai Chi verbindet körperliche Aktivität mit Achtsamkeit – oft als "Meditation in Bewegung" bezeichnet. Für Ältere ist es besonders wertvoll: Es reduziert nachweislich das Sturzrisiko und verbessert die Balance.

Eine Studie der Harvard Medical School deutet sogar an, dass Tai Chi bei Menschen über 60 Energie, Schlaf und geistige Fitness stärker verbessern kann als regelmäßiges Joggen. Die Praxis kann den Blutdruck positiv beeinflussen und die Blutzuckerregulierung unterstützen. Auf mentaler Ebene berichten Praktizierende von weniger Stress, Angst und einer allgemein besseren Stimmung.

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Der Einstieg ist einfacher als gedacht

Wie beginnt man? Eine aktuelle Studie in PLOS ONE unterstreicht die Wirksamkeit von Präsenzkursen. Teilnehmer vor Ort zeigten die höchsten Beteiligungsraten und die größten Verbesserungen. Der Grund: direkte Korrektur der Technik und ein unterstützendes Umfeld.

Neben Kursen in Gemeindezentren oder Studios gibt es flexible Online-Angebote. Für den Soforteinstieg eignen sich grundlegende Übungen wie der "Stehende Kranich" oder das Tai Chi Walking. Sie benötigen keine Ausrüstung und lassen sich leicht in den Alltag integrieren – etwa in der Mittagspause.

Warum Tai Chi für fast jeden geeignet ist

Ein Schlüssel zum Erfolg ist die hohe Zugänglichkeit. Die Übungen sind für fast jedes Alter und Fitnesslevel anpassbar. Die geringe Gelenkbelastung macht sie ideal bei Beschwerden wie Arthrose oder Rückenproblemen.

Für ältere Menschen bietet die Praxis eine sichere Methode, Mobilität und Selbstvertrauen zu erhalten. Sie kann als Aufwärmübung, als kurze 10-Minuten-Praxis oder als soziale Aktivität im Gruppenkurs genutzt werden. Die konzentrierte Atmung senkt das Stressniveau und fördert mentale Clarity.

Ein einzigartiger Platz im Fitness-Panorama

Tai Chi hebt sich von anderen "Slow Fitness"-Trends wie Yoga oder Pilates ab. Es kombiniert fließende Bewegung, Kampfkunstphilosophie und Meditation einzigartig. Der Fokus liegt auf der tiefen Verbindung von Körper und Geist.

Hinzu kommt die Sicherheit. Systematische Übersichten zeigen: Unerwünschte Ereignisse sind typischerweise geringfügig. Schwerwiegende, interventionsbedingte Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Das macht Tai Chi zu einer risikoarmen Option für eine effektive Gesundheitsvorsorge.


(26.03.2026)

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Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

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    Autor: Finanztrends

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    Die alte chinesische Bewegungskunst Tai Chi feiert ein Comeback. Sie landet in diesem Jahr unter den Top Fünf der weltweiten Fitnesstrends. Das zeigt der aktuelle ACSM Fitness Trends Report, der die Einschätzungen Tausender Experten bündelt. Damit löst die langsame, fließende Praxis zunehmend das Hochintensitätstraining (HIIT) als dominierenden Trend ab.

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