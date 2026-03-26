Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mobility, Agrana und Telekom Austria gesucht

26.03.2026, 1256 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.90 Prozent im Minus bei 5356 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.89% auf 15.23 Euro, dahinter Agrana mit +0.88% auf 11.45 Euro und Telekom Austria mit +0.50% auf 9.115 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22591 ( -1.59%, Ultimo 2025: 24490, -6.26% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +1.28% auf 56.33 Euro, dahinter BASF mit +1.02% auf 50.53 Euro und Beiersdorf mit +0.52% auf 75.35 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Porr, Kontron, Bajaj Mobility, News zu Post, Andritz

- #gabb Jobradar: Kontron, Flughafen Wien, Agrana

- Nachlese: Manfred Kainz

- Börsegeschichte 26.3.: S Immo, Flughafen Wien

- Österreich-Depots: Weiter year-to-date um die Null-Linie

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.74% vs. last #gabb, +0.02% ytd, +114.80% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Verena Tanos: https://audio-cd.at/page/podcast/8537

Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525

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Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510

Erwin Größ: https://audio-cd.at/page/podcast/8504

(26.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1123: ATX schwächer, Bajaj Mobility mit fulminanten Sagern vorne, Porr liefert und ein Hallo an Emerald Horizon

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, VIG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, OMV, UBM, Agrana, AT&S, Frequentis, Semperit, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

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