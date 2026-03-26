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Wiener Börse zu Mittag leichter: Bajaj Mobility, Agrana und Telekom Austria gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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26.03.2026, 1256 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.90 Prozent im Minus bei 5356 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +3.89% auf 15.23 Euro, dahinter Agrana mit +0.88% auf 11.45 Euro und Telekom Austria mit +0.50% auf 9.115 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22591 ( -1.59%, Ultimo 2025: 24490, -6.26% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +1.28% auf 56.33 Euro, dahinter BASF mit +1.02% auf 50.53 Euro und Beiersdorf mit +0.52% auf 75.35 Euro.

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    2018
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    Autor: Christian Drastil

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