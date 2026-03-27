AMD Aktie: Zwei Tage, zwei Gesichter ( Finanztrends)

27.03.2026, 3619 Zeichen

Erst ein kräftiger Kurssprung auf Basis steigender CPU-Preise, dann ein Rücksetzer wegen einer Google-KI-Entwicklung: AMD erlebte diese Woche eine ungewöhnlich turbulente Achterbahnfahrt. Dabei zeigt ein genauerer Blick, dass die Marktreaktion auf den eigentlichen Auslöser des Rücksetzers wohl übertrieben ausgefallen ist.

Preismacht als Kurstreiber

Den Auftakt machte eine Meldung von Nikkei Asia: AMD plant demnach ab April Preiserhöhungen von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent quer durch seine CPU-Produktlinien. Hintergrund sind deutlich verschärfte Lieferengpässe — die Lieferzeiten haben sich von zuvor ein bis zwei Wochen auf mittlerweile acht bis zwölf Wochen ausgedehnt. Weil Rechenzentren und Cloud-Anbieter Leistung und Verfügbarkeit über den Preis stellen, kann AMD diese Engpässe direkt in höhere Margen ummünzen. Die Aktie legte daraufhin um 7,26 Prozent zu.

TurboQuant: Panik oder berechtigte Sorge?

Der Rücksetzer am Folgetag hatte einen anderen Auslöser: Google Research stellte TurboQuant vor, eine KI-Speicherkomprimierungstechnologie, die den Arbeitsspeicherbedarf großer Sprachmodelle theoretisch um den Faktor 6 reduzieren soll — ohne Genauigkeitsverlust. Anleger interpretierten das als Bedrohung für die Chip-Nachfrage.

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Morgan Stanley relativierte die Aufregung jedoch rasch. TurboQuant greife nicht in das Modelltraining ein und beeinflusse auch nicht die HBM-Nutzung auf GPUs und TPUs. Die Technologie optimiere lediglich die Inferenzphase — also die Ausführung bereits trainierter Modelle. Da 70 bis 80 Prozent der KI-Inferenz bereits mit 8-Bit-Präzision arbeite, liege die reale Speicherersparnis eher beim Faktor 2,6 als beim beworbenen Faktor 6. Zudem existiert TurboQuant bislang ausschließlich als Laborentwicklung ohne breiten Praxiseinsatz. Kurzfristig werden GPUs durch die Technologie nicht überflüssig, sondern effizienter — was bisher unwirtschaftliche Anwendungsfälle erschließen könnte.

Starke Basis, aber geopolitischer Gegenwind

Unabhängig von der kurzfristigen Volatilität lieferte AMD zuletzt solide Zahlen: Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,27 Milliarden Dollar — ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 39 Prozent auf einen Rekordwert von 5,38 Milliarden Dollar, der freie Cashflow erreichte ebenfalls einen Höchststand von 2,08 Milliarden Dollar.

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten erneut 34 Prozent Umsatzwachstum, für 2027 sogar 43 Prozent. Von 51 Analysten stufen 39 die Aktie als Kauf ein, das Konsensziel liegt bei rund 290 Dollar. Belastend bleibt allerdings die geopolitische Lage: US-Exportbeschränkungen drücken AMDs China-Geschäft spürbar, was sich bereits in der Guidance für das erste Quartal 2026 niederschlägt.

Helios bleibt im Plan

AMDs Investor-Relations-Team bestätigte gegenüber RBC Capital, dass die MI450/Helios-Plattform planmäßig voranschreite. Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet AMD zudem nennenswerte Volumensteigerungen bei OpenAI und Meta — ein Indikator dafür, dass die Nachfrage nach AMDs KI-Beschleunigern strukturell intakt bleibt, auch wenn kurzfristige Schlagzeilen das Bild zeitweise trüben.

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(27.03.2026)

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