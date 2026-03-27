SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

AMD Aktie: Zwei Tage, zwei Gesichter ( Finanztrends)

27.03.2026, 3619 Zeichen

Erst ein kräftiger Kurssprung auf Basis steigender CPU-Preise, dann ein Rücksetzer wegen einer Google-KI-Entwicklung: AMD erlebte diese Woche eine ungewöhnlich turbulente Achterbahnfahrt. Dabei zeigt ein genauerer Blick, dass die Marktreaktion auf den eigentlichen Auslöser des Rücksetzers wohl übertrieben ausgefallen ist.

Preismacht als Kurstreiber

Den Auftakt machte eine Meldung von Nikkei Asia: AMD plant demnach ab April Preiserhöhungen von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent quer durch seine CPU-Produktlinien. Hintergrund sind deutlich verschärfte Lieferengpässe — die Lieferzeiten haben sich von zuvor ein bis zwei Wochen auf mittlerweile acht bis zwölf Wochen ausgedehnt. Weil Rechenzentren und Cloud-Anbieter Leistung und Verfügbarkeit über den Preis stellen, kann AMD diese Engpässe direkt in höhere Margen ummünzen. Die Aktie legte daraufhin um 7,26 Prozent zu.

TurboQuant: Panik oder berechtigte Sorge?

Der Rücksetzer am Folgetag hatte einen anderen Auslöser: Google Research stellte TurboQuant vor, eine KI-Speicherkomprimierungstechnologie, die den Arbeitsspeicherbedarf großer Sprachmodelle theoretisch um den Faktor 6 reduzieren soll — ohne Genauigkeitsverlust. Anleger interpretierten das als Bedrohung für die Chip-Nachfrage.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei AMD?

Morgan Stanley relativierte die Aufregung jedoch rasch. TurboQuant greife nicht in das Modelltraining ein und beeinflusse auch nicht die HBM-Nutzung auf GPUs und TPUs. Die Technologie optimiere lediglich die Inferenzphase — also die Ausführung bereits trainierter Modelle. Da 70 bis 80 Prozent der KI-Inferenz bereits mit 8-Bit-Präzision arbeite, liege die reale Speicherersparnis eher beim Faktor 2,6 als beim beworbenen Faktor 6. Zudem existiert TurboQuant bislang ausschließlich als Laborentwicklung ohne breiten Praxiseinsatz. Kurzfristig werden GPUs durch die Technologie nicht überflüssig, sondern effizienter — was bisher unwirtschaftliche Anwendungsfälle erschließen könnte.

Starke Basis, aber geopolitischer Gegenwind

Unabhängig von der kurzfristigen Volatilität lieferte AMD zuletzt solide Zahlen: Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,27 Milliarden Dollar — ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 39 Prozent auf einen Rekordwert von 5,38 Milliarden Dollar, der freie Cashflow erreichte ebenfalls einen Höchststand von 2,08 Milliarden Dollar.

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten erneut 34 Prozent Umsatzwachstum, für 2027 sogar 43 Prozent. Von 51 Analysten stufen 39 die Aktie als Kauf ein, das Konsensziel liegt bei rund 290 Dollar. Belastend bleibt allerdings die geopolitische Lage: US-Exportbeschränkungen drücken AMDs China-Geschäft spürbar, was sich bereits in der Guidance für das erste Quartal 2026 niederschlägt.

Helios bleibt im Plan

AMDs Investor-Relations-Team bestätigte gegenüber RBC Capital, dass die MI450/Helios-Plattform planmäßig voranschreite. Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet AMD zudem nennenswerte Volumensteigerungen bei OpenAI und Meta — ein Indikator dafür, dass die Nachfrage nach AMDs KI-Beschleunigern strukturell intakt bleibt, auch wenn kurzfristige Schlagzeilen das Bild zeitweise trüben.

Anzeige

AMD-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AMD-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

Die neusten AMD-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AMD-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

AMD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

    Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    27.03.2026, 3619 Zeichen

    Erst ein kräftiger Kurssprung auf Basis steigender CPU-Preise, dann ein Rücksetzer wegen einer Google-KI-Entwicklung: AMD erlebte diese Woche eine ungewöhnlich turbulente Achterbahnfahrt. Dabei zeigt ein genauerer Blick, dass die Marktreaktion auf den eigentlichen Auslöser des Rücksetzers wohl übertrieben ausgefallen ist.

    Preismacht als Kurstreiber

    Den Auftakt machte eine Meldung von Nikkei Asia: AMD plant demnach ab April Preiserhöhungen von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent quer durch seine CPU-Produktlinien. Hintergrund sind deutlich verschärfte Lieferengpässe — die Lieferzeiten haben sich von zuvor ein bis zwei Wochen auf mittlerweile acht bis zwölf Wochen ausgedehnt. Weil Rechenzentren und Cloud-Anbieter Leistung und Verfügbarkeit über den Preis stellen, kann AMD diese Engpässe direkt in höhere Margen ummünzen. Die Aktie legte daraufhin um 7,26 Prozent zu.

    TurboQuant: Panik oder berechtigte Sorge?

    Der Rücksetzer am Folgetag hatte einen anderen Auslöser: Google Research stellte TurboQuant vor, eine KI-Speicherkomprimierungstechnologie, die den Arbeitsspeicherbedarf großer Sprachmodelle theoretisch um den Faktor 6 reduzieren soll — ohne Genauigkeitsverlust. Anleger interpretierten das als Bedrohung für die Chip-Nachfrage.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei AMD?

    Morgan Stanley relativierte die Aufregung jedoch rasch. TurboQuant greife nicht in das Modelltraining ein und beeinflusse auch nicht die HBM-Nutzung auf GPUs und TPUs. Die Technologie optimiere lediglich die Inferenzphase — also die Ausführung bereits trainierter Modelle. Da 70 bis 80 Prozent der KI-Inferenz bereits mit 8-Bit-Präzision arbeite, liege die reale Speicherersparnis eher beim Faktor 2,6 als beim beworbenen Faktor 6. Zudem existiert TurboQuant bislang ausschließlich als Laborentwicklung ohne breiten Praxiseinsatz. Kurzfristig werden GPUs durch die Technologie nicht überflüssig, sondern effizienter — was bisher unwirtschaftliche Anwendungsfälle erschließen könnte.

    Starke Basis, aber geopolitischer Gegenwind

    Unabhängig von der kurzfristigen Volatilität lieferte AMD zuletzt solide Zahlen: Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,27 Milliarden Dollar — ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 39 Prozent auf einen Rekordwert von 5,38 Milliarden Dollar, der freie Cashflow erreichte ebenfalls einen Höchststand von 2,08 Milliarden Dollar.

    Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten erneut 34 Prozent Umsatzwachstum, für 2027 sogar 43 Prozent. Von 51 Analysten stufen 39 die Aktie als Kauf ein, das Konsensziel liegt bei rund 290 Dollar. Belastend bleibt allerdings die geopolitische Lage: US-Exportbeschränkungen drücken AMDs China-Geschäft spürbar, was sich bereits in der Guidance für das erste Quartal 2026 niederschlägt.

    Helios bleibt im Plan

    AMDs Investor-Relations-Team bestätigte gegenüber RBC Capital, dass die MI450/Helios-Plattform planmäßig voranschreite. Für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet AMD zudem nennenswerte Volumensteigerungen bei OpenAI und Meta — ein Indikator dafür, dass die Nachfrage nach AMDs KI-Beschleunigern strukturell intakt bleibt, auch wenn kurzfristige Schlagzeilen das Bild zeitweise trüben.

    Anzeige

    AMD-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AMD-Analyse vom 27. März liefert die Antwort:

    Die neusten AMD-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AMD-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    AMD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Uniqa
    Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
    Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

      Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de