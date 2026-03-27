SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX rutscht unter Jahresstartwert – UBM meldet Turnaround, Emerald Horizon sorgt für Fantasie (Podcast)

27.03.2026, 932 Zeichen
In der Episode #1124 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitags-Überblick über die erneut schwachen Märkte, bemerkenswerte Unternehmenszahlen und gleich mehrere spannende Randgeschichten – von einem historischen Doppel-IPO bis hin zu einem möglichen Börsengang. Märkte erneut unter Druck – ATX fällt unter Jahresstartwert Die Abwärtsbewegung an den europäischen Börsen setzt sich auch am Freitag, dem 27. März 2026, fort. Der ATX notierte zur Mittagszeit mit einem Minus von 1,57 Prozent bei 5.283 Punkten – und damit erneut unter dem Jahresstartwert von 5.326 Punkten. Einzelne Gewinner gab es dennoch: Bajaj Mobility legte rund zwei Prozent zu, ebenso Frequentis mit plus zwei Prozent. Der Flughafen Wien konnte sich zumindest knapp im positiven Bereich halten. Im DAX zeigte sich...

Weiterlesen: ATX rutscht unter Jahresstartwert – UBM meldet Turnaround, Emerald Horizon sorgt für Fantasie


(27.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

» Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

» Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

» Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

» EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

» Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

» PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

» (Christian Drastil)

» SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
    BSN MA-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
    BSN MA-Event Strabag
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
    BSN MA-Event VIG
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
    BSN MA-Event Verbund
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    27.03.2026, 932 Zeichen
    In der Episode #1124 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitags-Überblick über die erneut schwachen Märkte, bemerkenswerte Unternehmenszahlen und gleich mehrere spannende Randgeschichten – von einem historischen Doppel-IPO bis hin zu einem möglichen Börsengang. Märkte erneut unter Druck – ATX fällt unter Jahresstartwert Die Abwärtsbewegung an den europäischen Börsen setzt sich auch am Freitag, dem 27. März 2026, fort. Der ATX notierte zur Mittagszeit mit einem Minus von 1,57 Prozent bei 5.283 Punkten – und damit erneut unter dem Jahresstartwert von 5.326 Punkten. Einzelne Gewinner gab es dennoch: Bajaj Mobility legte rund zwei Prozent zu, ebenso Frequentis mit plus zwei Prozent. Der Flughafen Wien konnte sich zumindest knapp im positiven Bereich halten. Im DAX zeigte sich...

    Weiterlesen: ATX rutscht unter Jahresstartwert – UBM meldet Turnaround, Emerald Horizon sorgt für Fantasie


    (27.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO (Börse Geschichte) (BörseGeschic...

    » Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse (audio cd.at)

    » Symrise Aktie: Dividendenplus trifft Chartschwäche ( Finanztrends)

    » Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)

    » EU-Parlament ebnet Weg für vereinfachte KI-Regeln ( Finanztrends)

    » Indien öffnet mit EU-Freihandelsabkommen Milliardenmarkt für Europa ( Fi...

    » PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe b...

    » (Christian Drastil)

    » SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Nebius Aktie: Shortseller gegen Wall Street ( Finanztrends)
    CPI Europe steigert Gewinn auf 513 Mio. Euro - keine Dividende
    Airbus Aktie: Auftragsboom trifft Engpass ( Finanztrends)
    Redcare Pharmacy Aktie: Radikalumbau am Tiefpunkt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: CPI Europe AG(4)
      BSN MA-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), VIG(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(2)
      BSN MA-Event Strabag
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: OMV(1)
      BSN MA-Event VIG
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: EVN(1), Uniqa(1)
      BSN MA-Event Verbund
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de