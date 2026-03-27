ATX rutscht unter Jahresstartwert – UBM meldet Turnaround, Emerald Horizon sorgt für Fantasie (Podcast)
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27.03.2026, 932 Zeichen
In der Episode #1124 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Freitags-Überblick über die erneut schwachen Märkte, bemerkenswerte Unternehmenszahlen und gleich mehrere spannende Randgeschichten – von einem historischen Doppel-IPO bis hin zu einem möglichen Börsengang. Märkte erneut unter Druck – ATX fällt unter Jahresstartwert Die Abwärtsbewegung an den europäischen Börsen setzt sich auch am Freitag, dem 27. März 2026, fort. Der ATX notierte zur Mittagszeit mit einem Minus von 1,57 Prozent bei 5.283 Punkten – und damit erneut unter dem Jahresstartwert von 5.326 Punkten. Einzelne Gewinner gab es dennoch: Bajaj Mobility legte rund zwei Prozent zu, ebenso Frequentis mit plus zwei Prozent. Der Flughafen Wien konnte sich zumindest knapp im positiven Bereich halten. Im DAX zeigte sich...
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Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs
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