Datenschutz-Kollision: EU und USA vor entscheidender Woche ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.03.2026, 4389 Zeichen
Die Zukunft des transatlantischen Datenverkehrs steht auf dem Spiel. Während der US-Kongress über die Reform umstrittener Überwachungsbefugnisse ringt, starten europäische Aufsichtsbehörden eine beispiellose Prüfaktion. Für Unternehmen bedeutet das akute Rechtsunsicherheit.
Countdown für US-Überwachungsgesetz FISA 702
In Washington läuft die Zeit davon. Bis zum 19. April 2026 muss der Kongress die umstrittene Section 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) erneuern. Diese Befugnis erlaubt US-Behörden, Kommunikation von Nicht-US-Bürgern im Ausland zu sammeln – oft auch Daten von Europäern. Drei Reformvorschläge liegen nun auf dem Tisch.
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Besonders im Fokus steht der Government Surveillance Reform Act (GSRA). Er will die sogenannte „Datenhändler-Lücke“ schließen. Künftig sollen Behörden keine sensiblen Personendaten mehr von privaten Anbietern kaufen dürfen – zumindest nicht ohne richterlichen Beschluss. Diese Reformen gelten in Brüssel als Mindestvoraussetzung, um das EU-US-Datenschutzrahmenabkommen (DPF) zu retten.
Europa startet massive Transparenz-Offensive
Während Amerika debattiert, handelt Europa. Die Europäische Datenschutzbehörde (EDPB) hat am 19. März eine koordinierte Prüfaktion gestartet. 25 nationale Aufsichtsbehörden untersuchen, ob Unternehmen ihre Kunden ausreichend über Risiken bei Datenübermittlungen in die USA informieren.
Der Fokus liegt klar auf US-Cloud-Diensten und dem US CLOUD Act. Dieses Gesetz ermöglicht amerikanischen Behörden, auch auf im Ausland gespeicherte Daten zuzugreifen. Die Prüfer wollen herausfinden: Steht das klar genug in den Datenschutzerklärungen? Die Ergebnisse werden im zweiten Halbjahr 2026 erwartet und könnten zu hohen Bußgeldern führen.
Die Abhängigkeitsfalle: 75% der EU-Firmen betroffen
Wie groß das Problem ist, zeigt eine Studie vom 10. März. Demnach setzen rund 75% der EU-Unternehmen unbeabsichtigt Kundendaten ausländischer Überwachung aus. Grund ist ihre Abhängigkeit von US-basierten Cloud- und Analysetools. Über 80% nutzen Diensteanbieter, die dem US CLOUD Act unterliegen.
Diese „Souveränitätslücke“ wird mit der Umsetzung des KI-Gesetzes der EU 2026 zum akuten Compliance-Risiko. Viele KI-Tools entsprechen nicht den strengen Governance-Vorgaben. Verstöße können bis zu 7% des globalen Jahresumsatzes kosten. Immer mehr Unternehmen suchen deshalb nach „souveränen Cloud“-Lösungen mit garantierter Datenhoheit.
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Droht ein „Schrems III“-Urteil?
Über allem schwebt das Damoklesschwert eines dritten Grundsatzurteils. Experten des European Policy Centre (EPC) warnen vor einem „Schrems III“-Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Trotz des aktuellen Rahmenabkomgels sehen sie Mängel, besonders bei der Unabhängigkeit des neuen US-Datenschutzgerichts.
Die Folgen wären dramatisch. Ein kippendes Abkommen würde Tausende Datenübermittlungen über Nacht illegal machen. Das Risiko für Unternehmen ist real: Ein EuGH-Urteil von 2025 im Fall Bindl bestätigte, dass Betroffene bereits für immateriellen Schaden durch unrechtmäßige Datenübermittlungen Schadensersatz fordern können.
Was Unternehmen jetzt tun müssen
Die nächsten vier Wochen sind entscheidend. Unternehmen sollten die US-Gesetzgebung genau verfolgen. Gleichzeitig müssen sie ihre Datenschutzhinweise und Verarbeitungsverzeichnisse dringend überprüfen. Generische Floskeln reichen nicht mehr aus.
Die Aufsichtsbehörden erwarten konkrete Angaben: Auf welcher Hardware, in welcher Rechtsordnung werden welche Kundendaten verarbeitet? Die Ära der unbewussten Datenpreisgabe, wie sie die Regolo-Studie beschreibt, neigt sich dem Ende zu. Getrieben von Gesetzesreformen und schärferer Aufsicht beginnt ein neues Kapitel im transatlantischen Datenschutz.
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