Datenschutz: EU startet Großprüfung bei Behörden ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.03.2026, 4782 Zeichen
Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden in Europa starten eine koordinierte Prüfaktion. Im Fokus stehen die Transparenzpflichten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Besonders betroffen sind öffentliche Stellen – auch deutsche Kommunen in Bauleitverfahren.
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Angesichts der koordinierten Prüfaktionen der Aufsichtsbehörden sollten Verantwortliche ihre Dokumentation dringend auf Lücken prüfen. Diese kostenlose Excel-Vorlage mit Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Ihnen, Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO in unter einer Stunde rechtssicher zu erstellen. Verarbeitungsverzeichnis-Vorlage jetzt kostenlos herunterladen
Scharfer Fokus auf Informationspflichten
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) hat sein Koordinierungsrahmenwerk für 2026 gestartet. Konkret geht es um die Einhaltung der Artikel 12, 13 und 14 der DSGVO. Diese regeln, wie Datenverantwortliche Personen über die Verarbeitung ihrer Daten informieren müssen. An der Aktion beteiligen sich 25 nationale Aufsichtsbehörden.
Die Prüfer werden untersuchen, wie gut Datenverantwortliche – darunter Städte und Gemeinden – diese Pflichten erfüllen. Die Aktion umfasst Erhebungen und gezielte Durchsetzungsmaßnahmen. Ein konsolidierter Bericht wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet.
Für öffentliche Stellen, die Bauleitverfahren durchführen, bedeutet das: Sie müssen ihre Datenschutzpraxis dringend überprüfen. In diesen Verfahren werden zwangsläufig viele personenbezogene Daten verarbeitet.
Was die DSGVO von Behörden verlangt
Die DSGVO gibt jeder Person das Recht, über die Verarbeitung ihrer Daten informiert zu werden. Das ist eine Grundvoraussetzung für Vertrauen.
- Artikel 12 verlangt klare und einfache Sprache. Informationen müssen für Betroffene leicht zugänglich sein.
- Artikel 13 listet auf, was mitgeteilt werden muss, wenn Daten direkt erhoben werden. Dazu gehören der Zweck der Verarbeitung, die Rechtsgrundlage, die Speicherdauer und die Rechte der Betroffenen.
- Artikel 14 gilt, wenn Daten nicht direkt von der Person stammen. Dann muss auch die Herkunft der Daten offengelegt werden.
Der EDPB betont: Diese Vorgaben sind keine Formalie, sondern essenziell. Nur so können Bürger die Kontrolle über ihre Daten behalten.
Besondere Herausforderungen in der Bauleitplanung
Bauleitverfahren sind per Definition öffentliche Prozesse. Kommunen sammeln dabei Daten von Bürgern, Grundstückseigentümern und anderen Beteiligten. Oft fallen Namen, Adressen, Kontaktdaten und sogar Meinungen zu Planungsvorhaben an.
Die Rechtsgrundlage ist meist Artikel 6 Absatz 1 e) DSGVO. Er erlaubt die Datenverarbeitung zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse. Im deutschen Kontext stützt sich das auf das Baugesetzbuch (BauGB).
Die große Herausforderung: Die umfangreichen Informationspflichten müssen für alle Beteiligten verständlich erfüllt werden. Das betrifft den genauen Verarbeitungszweck, die Empfänger der Daten (etwa Gemeinderat, Behörden, Gerichte) und die oft langen Speicherfristen aus Gründen des Rechtsschutzes.
Digitalisierung verschärft Anforderungen
Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung verstärkt den Druck. Das "Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitverfahren\" ist seit 2023/24 in Kraft. Es soll Verfahren beschleunigen und digitalen Zugang zu Planungs unterlagen ermöglichen.
Die Kehrseite: Mehr personenbezogene Daten werden digital verarbeitet und gespeichert. Bei digitaler Bürgerbeteiligung müssen die Informationspflichten auch online barrierefrei erfüllt werden.
Die EU-Prüfaktion 2026 wird genau darauf schauen. Die Aufsichtsbehörden werden standardisierte Fragebögen nutzen und Audits durchführen. Besonderes Augenmerk liegt auf komplexen Datenflüssen, etwa zu internationalen Dienstleistern. Bei Verstößen drohen Abmahnungen, Anordnungen oder Bußgelder.
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Um Bußgelder von bis zu 2% des Jahresumsatzes zu vermeiden, müssen gerade bei komplexen Datenflüssen alle Felder im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten korrekt ausgefüllt sein. Erfahren Sie in dieser kostenlosen Anleitung, welche häufig übersehenen Details Prüfer wirklich sehen wollen. Kostenlose Anleitung und Excel-Muster sichern
Wie sich Kommunen jetzt vorbereiten sollten
Angesichts der angekündigten Prüfungen ist proaktives Handeln geboten. Experten raten zu einem gezielten Transparenz-Check.
Dabei sollten Datenschutzerklärungen und Informationskanäle kritisch überprüft werden. Halten sie den strengen Vorgaben der DSGVO nach Klarheit und Vollständigkeit stand? Diese Überprüfung ist besonders wichtig, wenn viele Beteiligte oder komplexe digitale Tools im Spiel sind.
Eine solche Vorbereitung dient nicht nur der Compliance. Sie stärkt vor allem das Vertrauen der Bürger in das Verwaltungshandeln. In der modernen Bauleitplanung ist Transparenz keine Option mehr, sondern eine Pflicht.
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