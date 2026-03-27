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Rückenschmerzen: Neue Studien entlarven den wahren Übeltäter ( Finanztrends)

27.03.2026, 3490 Zeichen

Langes Sitzen schadet dem Rücken mehr als eine krumme Haltung. Das ist die Kernbotschaft aktueller Forschung zum Tag der Rückengesundheit. Experten fordern einen radikalen Wechsel: Weg von starrer Ergonomie, hin zu mehr Dynamik im Alltag.

Statik ist der Feind des Rückens

Rund 80 Prozent der Menschen leiden mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen. Lange galt die "perfekte" Sitzposition als Heilmittel. Neue Studien der NAKO Gesundheitsstudie zeigen jedoch: Entscheidend ist nicht die Haltung, sondern die Dauer der Inaktivität.

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Stundenlanges Sitzen lässt die Rumpfmuskulatur verkümmern und verschlechtert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben. Besonders riskant ist ein erhöhter Fettanteil in den Rückenmuskeln bei gleichzeitig geringer Muskelmasse. Diese Kombination treibt das Risiko für chronische Schmerzen in die Höhe.

Dynamischer Arbeitsplatz statt teurem Stuhl

Die Lösung klingt simpel: Bewegen! Experten empfehlen, nicht länger als 45 bis 60 Minuten am Stück zu sitzen. Ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen entlastet Gelenke und aktiviert die Muskulatur.

Zwar geben über die Hälfte der Büroangestellten an, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben. Doch die gesetzlichen Vorgaben aus Arbeitsstättenverordnung und Bildschirmarbeitsverordnung sind nur die Basis. Der entscheidende Faktor bleibt die eigene Aktivität.

"Dead Bug" verdrängt den klassischen Plank

In der modernen Schmerztherapie setzen Physiotherapeuten auf gezielte, einfache Übungen. Ein Trend erobert die Sportmedizin: Der "Dead Bug" ersetzt zunehmend die klassische Plank.

Bei dieser Übung liegen Trainierende auf dem Rücken und beweben Arme und Beine kontrolliert, während der untere Rücken Bodenkontakt hält. Das aktiviert tiefe Muskelgruppen, die für Stabilität sorgen. Konsequentes Training kann chronische Schmerzen Studien zufolge um 60 bis 70 Prozent reduzieren.

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Bewegung als beste Medizin

Die Initiatoren des Tages der Rückengesundheit, der Bundesverband deutscher Rückenschulen und die Aktion Gesunder Rücken, haben eine klare Botschaft: Integriere Bewegung in den Alltag. Treppen steigen, beim Telefonieren aufstehen oder regelmäßige Dehnpausen machen den Unterschied.

Auch die Physiotherapie denkt um. Der bio-psycho-soziale Ansatz berücksichtigt Stress, Schlaf und Lebensstil. Ein Mythos wird entlarvt: Schonung ist bei Rückenschmerzen oft der falsche Weg. Stattdessen stärkt ein langsamer Einstieg in die Aktivität die Selbstwirksamkeit der Patienten.

Technologie als Helfer der Zukunft

Wearables könnten künftig die Haltung in Echtzeit überwachen und bei Fehlhaltungen warnen. Unter dem Stichwort "Smart Fitness" entsteht ein neuer Markt. Parallel rückt die personalisierte Prävention in den Fokus.

Die Analyse von Muskelqualität könnte künftig Risiken früher erkennen lassen – ähnlich wie bei Biomarkern. Im Fokus des Bundesgesundheitsministeriums steht derzeit das MedTech-Strategie und Hilfsmittelgesetz. Es soll innovative Produkte fördern, die einen aktiven, beschwerdefreien Alltag unterstützen.


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    Autor: Finanztrends

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