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Von der Bank in die Redaktion: Wie Susanne Bickel den Quereinstieg in den Finanzjournalismus meisterte (Podcast)

27.03.2026, 974 Zeichen
In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/06" begrüßt Host Christian Drastil die Finanzjournalistin Susanne Bickel, die im Wirtschaftsressort der Presse über Börse, Banken und Geldpolitik berichtet. Im Gespräch zeichnet sich das Porträt einer Quereinsteigerin, die nach acht Jahren im Bankwesen den Sprung in den Journalismus wagte – und dabei Einblicke in die Transformation der Medienbranche, die Bedeutung von Finanzbildung und die Zukunft des Bankwesens durch künstliche Intelligenz liefert. Acht Jahre Bankenwelt als Fundament Susanne Bickel stammt aus Vorarlberg und begann ihre berufliche Laufbahn bei der Hypo Vorarlberg, wo sie fast acht Jahre lang im Bereich Sanierungsmanagement tätig war. Ihre Aufgabe bestand darin, Kundinnen und Kunden in finanziellen Schwierigkeiten zu betreuen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Was auf den...

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    27.03.2026, 974 Zeichen
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