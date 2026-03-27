Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Bajaj Mobility, Agrana und Telekom Austria gesucht

27.03.2026, 1263 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +2.64% auf 15.58 Euro, dahinter Frequentis mit +2.23% auf 68.7 Euro und Flughafen Wien mit +0.20% auf 51.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22338 ( -1.22%, Ultimo 2025: 24490, -7.66% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.16% auf 146.32 Euro, dahinter BASF mit +1.04% auf 51.27 Euro und Symrise mit +0.56% auf 71.7 Euro.

- PIR-News: Zahlen von UBM, Research zu DO & CO, Porr, FACC, Aktienkäufe bei Kontron und Porr

- #gabb Volumensradar: CPI Europe, VIG

- Nachlese: Lisa Galuska Porr, Susanne Bickel Die Presse

- Börsegeschichte 27.3.: Das doppelte IPO

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.70% vs. last #gabb, -0.68% ytd, +113.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Susanne Bickel: https://audio-cd.at/page/podcast/8542

Verena Tanos: https://audio-cd.at/page/podcast/8537

Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525

Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

Manfred Wildfellner: https://audio-cd.at/page/podcast/8510

(27.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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» (Christian Drastil)

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