Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Bajaj Mobility, Agrana und Telekom Austria gesucht
Autor:
Christian Drastil
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27.03.2026, 1263 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +2.64% auf 15.58 Euro, dahinter Frequentis mit +2.23% auf 68.7 Euro und Flughafen Wien mit +0.20% auf 51.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22338 ( -1.22%, Ultimo 2025: 24490, -7.66% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.16% auf 146.32 Euro, dahinter BASF mit +1.04% auf 51.27 Euro und Symrise mit +0.56% auf 71.7 Euro.
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Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs
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