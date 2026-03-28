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20. Zertifikate Awards Austria: Publikumsabstimmung läuft – wer wird bester Emittent? (Podcast)

28.03.2026, 967 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD gibt Christian Drastil den Startschuss für ein besonderes Jubiläum: Die Zertifikate Awards Austria gehen in ihre 20. Runde, und die Publikumsabstimmung ist ab sofort geöffnet. Ein Jubiläum für den österreichischen Zertifikatemarkt Am 11. Juni 2026 werden zum 20. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria verliehen. Die Auszeichnungen gelten als zentrale Gradmesser für die Qualität der Emittenten und ihrer Produkte auf dem österreichischen Zertifikatemarkt. Neben den von einer Fachjury vergebenen Preisen in zahlreichen Kategorien steht einmal mehr der Publikumspreis im Zentrum der Aufmerksamkeit – denn hier entscheiden die Anlegerinnen und Anleger selbst, welcher Emittent sich im vergangenen Jahr im Bereich „Info und Service" besonders hervorgetan hat. Die Abstimmung ist bereits live auf der...

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(28.03.2026)

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