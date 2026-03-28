Synthomer Aktie: Kurssprung am Freitag ( Finanztrends)

28.03.2026, 2265 Zeichen

Synthomer verzeichnete am Freitagmittag ein deutliches Plus von rund 9,5 Prozent. Anleger honorierten die Strategie des Spezialchemie-Unternehmens, die Bilanz ohne die Ausgabe neuer Aktien zu sanieren. Der Fokus liegt nun verstärkt auf internen Sparmaßnahmen und dem Verkauf von Randbereichen.

Stabile Zahlen trotz Marktschwäche

Das Unternehmen bestätigte die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025. Bei einem Umsatz von etwa 1,74 Milliarden Pfund rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 135 und 138 Millionen Pfund. Dass die Margen trotz einer schwächelnden Nachfrage stabil blieben, führt das Unternehmen auf strikte Kostensenkungsprogramme und eine verbesserte operative Umsetzung zurück. Das Handelsvolumen lag am Freitag rund 40 Prozent über dem Durchschnitt, was das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer unterstreicht.

Refinanzierung ohne Verwässerung

Ein zentraler Punkt für den Markt war die Bestätigung, dass derzeit keine Kapitalerhöhung geplant ist. Um die Verschuldung zu reduzieren, setzt Synthomer stattdessen auf ein Deinvestitionsprogramm und die Verhandlung neuer Kreditkonditionen. Aktuell laufen Gespräche mit Kreditgebern, um die Laufzeiten für revolvierende Kredite und Finanzierungen der UK Export Finance zu verlängern. Diese laufen regulär im zweiten Halbjahr 2027 aus.

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Ausblick auf April

Die Vorbereitungen für die Veröffentlichung der detaillierten Jahresbilanz Ende April 2026 laufen laut Unternehmen planmäßig. Trotz der geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten meldete Synthomer einen normalen Geschäftsbetrieb in seinen dortigen Joint Ventures und Verkaufsbüros. Für das laufende Jahr setzt das Management primär auf Fortschritte durch eigene Effizienzsteigerungen, um die Profitabilität weiter zu festigen.

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(28.03.2026)

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