ATX tritt auf der Stelle – Raiffeisen Research senkt Prognosen deutlich (Podcast)
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In der Episode #1125 der Wiener Börse Party fasst Moderator Christian Drastil einen Handelstag zusammen, der auf den ersten Blick wenig spektakulär wirkt – bei dem aber unter der Oberfläche gleich mehrere gewichtige Nachrichten zusammenkommen: neue Kapitalmarktprognosen, ein milliardenschwerer Bankendeal und starke Immobilienzahlen. Verhaltener Wochenstart trotz starker Andritz-Dividende Der ATX startete am Montag, dem 30. März 2026, nahezu unverändert in die neue Woche und notierte mit einem minimalen Minus von 0,03 Prozent bei 5.269 Punkten. Die Top-Performer im österreichischen Leitindex waren die CPI Property Group mit einem Plus von 2,6 Prozent, gefolgt von PORR mit plus 1,9 Prozent und Agrana mit plus 1,8 Prozent. Bemerkenswert ist an diesem Tag die Differenz zwischen ATX und ATX Total Return: Während der klassische...
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Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
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