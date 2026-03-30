Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
30.03.2026, 511 Zeichen
Extrema:
30.03.2009: Flop 3: Erste Group: -16.36% - [Flop 1: -18.13% (17.02.2009), Flop 2: -16.4093% (04.07.2014)]
Bisher gab es an einem 30. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.03. beträgt 0,09%. Der beste 30.03. fand im Jahr 2023 mit 3,11% statt, der schlechteste 30.03. im Jahr 2009 mit -4,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...
» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...
» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...
» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht
» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...
» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (B...
- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl...
- #gabb Volumensradar: Semperit, Polytec auffällig ...
- PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Resear...
- Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biot...
- Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
30.03.2026, 511 Zeichen
Extrema:
30.03.2009: Flop 3: Erste Group: -16.36% - [Flop 1: -18.13% (17.02.2009), Flop 2: -16.4093% (04.07.2014)]
Bisher gab es an einem 30. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.03. beträgt 0,09%. Der beste 30.03. fand im Jahr 2023 mit 3,11% statt, der schlechteste 30.03. im Jahr 2009 mit -4,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...
» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...
» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...
» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...
» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht
» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein
» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...
» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (B...
- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl...
- #gabb Volumensradar: Semperit, Polytec auffällig ...
- PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Resear...
- Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biot...
- Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana