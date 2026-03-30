SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

30.03.2026, 511 Zeichen

Extrema:
30.03.2009: Flop 3: Erste Group: -16.36% - [Flop 1: -18.13% (17.02.2009), Flop 2: -16.4093% (04.07.2014)]

Bisher gab es an einem 30. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.03. beträgt 0,09%. Der beste 30.03. fand im Jahr 2023 mit 3,11% statt, der schlechteste 30.03. im Jahr 2009 mit -4,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)


(30.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...

» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...

» Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...

» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...

» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein

» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Raiffeisen Research-Experten: "Das Tief dürfte noch nicht erreicht sein"
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Healwell AI Aktie: Analystenvertrauen wächst ( Finanztrends)
Neues Kursziel für Verbund
ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 1.53%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: FACC 2.36%, Rutsch der Stunde: UBM -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.24%, Rutsch der Stunde: FACC -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), OMV(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1)
    Smeilinho zu CPI Europe AG
    Smeilinho zu RBI
    Smeilinho zu Frequentis
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Börse Geschichte

    30.03.2026, 511 Zeichen

    Extrema:
    30.03.2009: Flop 3: Erste Group: -16.36% - [Flop 1: -18.13% (17.02.2009), Flop 2: -16.4093% (04.07.2014)]

    Bisher gab es an einem 30. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 30.03. beträgt 0,09%. Der beste 30.03. fand im Jahr 2023 mit 3,11% statt, der schlechteste 30.03. im Jahr 2009 mit -4,16%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 30.03. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)


    (30.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Hor...

    » PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...

    » Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Kar...

    » Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

    » ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...

    » Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein

    » Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

    » Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Raiffeisen Research-Experten: "Das Tief dürfte noch nicht erreicht sein"
    Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
    Healwell AI Aktie: Analystenvertrauen wächst ( Finanztrends)
    Neues Kursziel für Verbund
    ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 1.53%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.73%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1), Strabag(1)
      Star der Stunde: FACC 2.36%, Rutsch der Stunde: UBM -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.24%, Rutsch der Stunde: FACC -0.78%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), OMV(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1)
      Smeilinho zu CPI Europe AG
      Smeilinho zu RBI
      Smeilinho zu Frequentis
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de