PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis, News zu CPI, RBI, Andritz (Christine Petzwinkler)

30.03.2026, 4474 Zeichen

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Kapitalmarktprognosen überarbeitet und rechnen mit weiter fallenden Börsen in den kommenden Monaten. Für Juni 2026 gehen sie von einem ATX-Stand von 4.750 aus und für September von 4500 Punkten. Im Dezember 2026 sehen sie den ATX bei 5250 Zählern. Und in einem Jahr, im März 2027, bei 5300. Aktuell notiert der ATX bei 5270 Punkten. Sie erwarten, dass Europa in einen offiziellen Bärenmarkt abdrifet und US-Aktien ebenfalls deutliche Verluste erzielen werden, sich diese aber besser halten werden als die europäischen Titel. Zusammenfassend meinen sie: "Unser neues Szenario bedeutet für die Aktienmärkte, dass die ursprünglichen Erwartungen an das aggregierte Gewinnwachstum auf Indexebene auf die nächsten 12 Monate und damit auch an die Rückkehr europäischer Unternehmen auf den Wachstumspfad nicht haltbar sein werden. Auf den aktuellen Rückgang der Bewertungen sollte dementsprechend ein tatsächlicher Rückgang oder zumindest ein Abflachen der Unternehmensgewinne erfolgen. Da die Preisbildung an den Aktienmärkten stets aus der Divergenz zwischen Erwartungshaltung und fundamentaler Realität resultiert, liegt ein Anpassen der Kursniveaus nach unten in der Natur der Sache. Zwar haben die Märkte seit Kriegsausbruch bereits deutlich korrigiert, das Tief dürfte jedoch noch nicht erreicht sein." Ihr aktueller Game-Plan würde sich laut den Analysten in der Erstellung als äußerst schwierig gestalten, da die gesamte Marktlage an einem Konflikt hängt, "der morgen beendet sein, aber ebenso in Sekunden massiv eskalieren könnte", wie die Experten betonen.

Andritz wird heute ex Dividende gehandelt. Das Unternehmen zahlt am 2. April 2,7 Euro je Aktie an Aktionäre aus.

Andritz ( Akt. Indikation: 59,90 /60,00, -3,93%)

Das Analysehaus Warburg Research hat die Buy-Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30,0 Euro bestätigt.

Kontron ( Akt. Indikation: 19,09 /19,13, 0,95%)

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 40,00 Euro für die Porr-Aktie.

Porr ( Akt. Indikation: 34,20 /34,35, 1,71%)

RBC Capital bestätigt die Underperform-Empfehlung für Verbund und reduziert das Kursziel von 57,50 Euro auf 56,50 Euro.

Verbund ( Akt. Indikation: 64,70 /64,80, 1,73%)

Die Analysten von SRC Research stufen die UBM-Aktie nach Zahlen-Vorlage weiter mit Buy und Kursziel 30,0 Euro ein. Die vom Unternehmen angekündigte Strategie, auf die Produktlinien Premium Living und Affordable Housing zu setzen, erachten die Analysten als richtigen Schritt, auch das Ergebnis in 2025 sei überraschend positiv.

UBM ( Akt. Indikation: 17,65 /17,85, 1,72%)

Die Berenberg-Analysten bestätigen die Kauf-Empfehlung für Frequentis und erhöhen das Kursziel von 70,0 auf 89,0 Euro.

Frequentis ( Akt. Indikation: 71,80 /72,60, 0,56%)

Die Raiffeisen Bank International erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Garanti BBVA Group Romania von Tochtergesellschaften der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA). Der Kaufpreis wird mit 591 Mio. Euro angegeben. Mit dieser Akquisition wird die Raiffeisen Bank S.A., gemessen an der Bilanzsumme, voraussichtlich zur drittgrößten Bank in Rumänien aufsteigen, wie RBI mitteilt.

RBI ( Akt. Indikation: 35,60 /35,64, -2,62%)

CPI Europe weist für 2025 einen Konzerngewinn von 513,5 Mio. Euro aus (2024: 133,5 Mio. Euro). Das Neubewertungsergebnis belief sich auf 211,8 Mio. Euro (2024: 12,6 Mio. Euro) und ist laut CPI von einer positiven Entwicklung der Renditen- und Mietentwicklungen in der Assetklasse Einzelhandel geprägt. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf 710,3 Mio. Euro (2024: 419,4 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf 599,8 Mio. Euro (2024: 206,0 Mio. Euro). Die Mieterlöse lagen aufgrund von Immobilienverkäufen mit 562,5 Mio. Euro um 4,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bereinigt um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe zeigten die Like-for-like-Mieterlöse im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 1,7 Prozent. Der FFO 1 nach Steuern liegt bei 234,5 Mio. Euro (2024: 274,5 Mio. Euro). Der Hauptversammlung am 5. Mai 2026 wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. Die Mittel sollen zur weiteren Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.

CPI Europe AG ( Akt. Indikation: 15,57 /15,63, 2,63%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)

(30.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark

Akt. Indikation: 59.75 / 59.90

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Akt. Indikation: 35.80 / 35.82

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Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

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