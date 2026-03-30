SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis, News zu CPI, RBI, Andritz (Christine Petzwinkler)

30.03.2026, 4474 Zeichen

Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Kapitalmarktprognosen überarbeitet und rechnen mit weiter fallenden Börsen in den kommenden Monaten. Für Juni 2026 gehen sie von einem ATX-Stand von 4.750 aus und für September von 4500 Punkten. Im Dezember 2026 sehen sie den ATX bei 5250 Zählern. Und in einem Jahr, im März 2027, bei 5300. Aktuell notiert der ATX bei 5270 Punkten. Sie erwarten, dass Europa in einen offiziellen Bärenmarkt abdrifet und US-Aktien ebenfalls deutliche Verluste erzielen werden, sich diese aber besser halten werden als die europäischen Titel. Zusammenfassend meinen sie: "Unser neues Szenario bedeutet für die Aktienmärkte, dass die ursprünglichen Erwartungen an das aggregierte Gewinnwachstum auf Indexebene auf die nächsten 12 Monate und damit auch an die Rückkehr europäischer Unternehmen auf den Wachstumspfad nicht haltbar sein werden. Auf den aktuellen Rückgang der Bewertungen sollte dementsprechend ein tatsächlicher Rückgang oder zumindest ein Abflachen der Unternehmensgewinne erfolgen. Da die Preisbildung an den Aktienmärkten stets aus der Divergenz zwischen Erwartungshaltung und fundamentaler Realität resultiert, liegt ein Anpassen der Kursniveaus nach unten in der Natur der Sache. Zwar haben die Märkte seit Kriegsausbruch bereits deutlich korrigiert, das Tief dürfte jedoch noch nicht erreicht sein." Ihr aktueller Game-Plan würde sich laut den Analysten in der Erstellung als äußerst schwierig gestalten, da die gesamte Marktlage an einem Konflikt hängt, "der morgen beendet sein, aber ebenso in Sekunden massiv eskalieren könnte", wie die Experten betonen.

Andritz wird heute ex Dividende gehandelt. Das Unternehmen zahlt am 2. April 2,7 Euro je Aktie an Aktionäre aus.
Andritz ( Akt. Indikation:  59,90 /60,00, -3,93%)

Das Analysehaus Warburg Research hat die Buy-Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30,0 Euro bestätigt.
Kontron ( Akt. Indikation:  19,09 /19,13, 0,95%)

Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 40,00 Euro für die Porr-Aktie.
Porr ( Akt. Indikation:  34,20 /34,35, 1,71%)

RBC Capital bestätigt die Underperform-Empfehlung für Verbund und reduziert das Kursziel von 57,50 Euro auf 56,50 Euro.
Verbund ( Akt. Indikation:  64,70 /64,80, 1,73%)

Die Analysten von SRC Research stufen die UBM-Aktie nach Zahlen-Vorlage weiter mit Buy und Kursziel 30,0 Euro ein. Die vom Unternehmen angekündigte Strategie, auf die Produktlinien Premium Living und Affordable Housing zu setzen, erachten die Analysten als richtigen Schritt, auch das Ergebnis in 2025 sei überraschend positiv.
UBM ( Akt. Indikation:  17,65 /17,85, 1,72%)

Die Berenberg-Analysten bestätigen die Kauf-Empfehlung für Frequentis und erhöhen das Kursziel von 70,0 auf 89,0 Euro.
Frequentis ( Akt. Indikation:  71,80 /72,60, 0,56%)

Die Raiffeisen Bank International erwirbt 100  Prozent der Anteile an der Garanti BBVA Group Romania von Tochtergesellschaften der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA). Der Kaufpreis wird mit 591 Mio. Euro angegeben. Mit dieser Akquisition wird die Raiffeisen Bank S.A., gemessen an der Bilanzsumme, voraussichtlich zur drittgrößten Bank in Rumänien aufsteigen, wie RBI mitteilt.
RBI ( Akt. Indikation:  35,60 /35,64, -2,62%)

CPI Europe weist für 2025 einen Konzerngewinn von 513,5 Mio. Euro aus (2024: 133,5 Mio. Euro). Das Neubewertungsergebnis belief sich auf 211,8 Mio. Euro (2024: 12,6 Mio. Euro) und ist laut CPI von einer positiven Entwicklung der Renditen- und Mietentwicklungen in der Assetklasse Einzelhandel geprägt. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf 710,3 Mio. Euro (2024: 419,4 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf 599,8 Mio. Euro (2024: 206,0 Mio. Euro). Die Mieterlöse lagen aufgrund von Immobilienverkäufen mit 562,5 Mio. Euro um 4,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bereinigt um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe zeigten die Like-for-like-Mieterlöse im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 1,7 Prozent. Der FFO 1 nach Steuern liegt bei 234,5 Mio. Euro (2024: 274,5 Mio. Euro). Der Hauptversammlung am 5. Mai 2026 wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. Die Mittel sollen zur weiteren Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.
CPI Europe AG ( Akt. Indikation:  15,57 /15,63, 2,63%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)


(30.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




Andritz
Akt. Indikation:  59.75 / 59.90
Uhrzeit:  14:45:57
Veränderung zu letztem SK:  -4.13%
Letzter SK:  62.40 ( -1.42%)

CPI Europe AG
Akt. Indikation:  15.50 / 15.63
Uhrzeit:  14:47:27
Veränderung zu letztem SK:  2.40%
Letzter SK:  15.20 ( -1.62%)

Frequentis
Akt. Indikation:  74.00 / 74.40
Uhrzeit:  14:47:32
Veränderung zu letztem SK:  3.34%
Letzter SK:  71.80 ( 6.85%)

Kontron
Akt. Indikation:  18.90 / 18.94
Uhrzeit:  14:46:29
Veränderung zu letztem SK:  -0.05%
Letzter SK:  18.93 ( 5.17%)

Porr
Akt. Indikation:  34.30 / 34.40
Uhrzeit:  14:46:33
Veränderung zu letztem SK:  1.93%
Letzter SK:  33.70 ( -2.46%)

RBI
Akt. Indikation:  35.80 / 35.82
Uhrzeit:  14:45:40
Veränderung zu letztem SK:  -2.10%
Letzter SK:  36.58 ( -2.30%)

UBM
Akt. Indikation:  17.15 / 17.55
Uhrzeit:  14:46:45
Veränderung zu letztem SK:  -0.57%
Letzter SK:  17.45 ( 0.29%)

Verbund
Akt. Indikation:  64.80 / 64.95
Uhrzeit:  14:46:22
Veränderung zu letztem SK:  1.92%
Letzter SK:  63.65 ( -1.77%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...

» Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

» ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...

» Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein

» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
Raiffeisen Research-Experten: "Das Tief dürfte noch nicht erreicht sein"
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Neues Kursziel für Verbund
Healwell AI Aktie: Analystenvertrauen wächst ( Finanztrends)
ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: FACC 2.36%, Rutsch der Stunde: UBM -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.24%, Rutsch der Stunde: FACC -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), OMV(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1)
    Smeilinho zu CPI Europe AG
    Smeilinho zu RBI
    Smeilinho zu Frequentis
    Smeilinho zu UBM
    Smeilinho zu Verbund
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/05: Verena Tanos

    Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epame...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Christine Petzwinkler

    30.03.2026, 4474 Zeichen

    Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Kapitalmarktprognosen überarbeitet und rechnen mit weiter fallenden Börsen in den kommenden Monaten. Für Juni 2026 gehen sie von einem ATX-Stand von 4.750 aus und für September von 4500 Punkten. Im Dezember 2026 sehen sie den ATX bei 5250 Zählern. Und in einem Jahr, im März 2027, bei 5300. Aktuell notiert der ATX bei 5270 Punkten. Sie erwarten, dass Europa in einen offiziellen Bärenmarkt abdrifet und US-Aktien ebenfalls deutliche Verluste erzielen werden, sich diese aber besser halten werden als die europäischen Titel. Zusammenfassend meinen sie: "Unser neues Szenario bedeutet für die Aktienmärkte, dass die ursprünglichen Erwartungen an das aggregierte Gewinnwachstum auf Indexebene auf die nächsten 12 Monate und damit auch an die Rückkehr europäischer Unternehmen auf den Wachstumspfad nicht haltbar sein werden. Auf den aktuellen Rückgang der Bewertungen sollte dementsprechend ein tatsächlicher Rückgang oder zumindest ein Abflachen der Unternehmensgewinne erfolgen. Da die Preisbildung an den Aktienmärkten stets aus der Divergenz zwischen Erwartungshaltung und fundamentaler Realität resultiert, liegt ein Anpassen der Kursniveaus nach unten in der Natur der Sache. Zwar haben die Märkte seit Kriegsausbruch bereits deutlich korrigiert, das Tief dürfte jedoch noch nicht erreicht sein." Ihr aktueller Game-Plan würde sich laut den Analysten in der Erstellung als äußerst schwierig gestalten, da die gesamte Marktlage an einem Konflikt hängt, "der morgen beendet sein, aber ebenso in Sekunden massiv eskalieren könnte", wie die Experten betonen.

    Andritz wird heute ex Dividende gehandelt. Das Unternehmen zahlt am 2. April 2,7 Euro je Aktie an Aktionäre aus.
    Andritz ( Akt. Indikation:  59,90 /60,00, -3,93%)

    Das Analysehaus Warburg Research hat die Buy-Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30,0 Euro bestätigt.
    Kontron ( Akt. Indikation:  19,09 /19,13, 0,95%)

    Die Analysten der Berenberg Bank bestätigen die Kauf-Empfehlung und das Kursziel von 40,00 Euro für die Porr-Aktie.
    Porr ( Akt. Indikation:  34,20 /34,35, 1,71%)

    RBC Capital bestätigt die Underperform-Empfehlung für Verbund und reduziert das Kursziel von 57,50 Euro auf 56,50 Euro.
    Verbund ( Akt. Indikation:  64,70 /64,80, 1,73%)

    Die Analysten von SRC Research stufen die UBM-Aktie nach Zahlen-Vorlage weiter mit Buy und Kursziel 30,0 Euro ein. Die vom Unternehmen angekündigte Strategie, auf die Produktlinien Premium Living und Affordable Housing zu setzen, erachten die Analysten als richtigen Schritt, auch das Ergebnis in 2025 sei überraschend positiv.
    UBM ( Akt. Indikation:  17,65 /17,85, 1,72%)

    Die Berenberg-Analysten bestätigen die Kauf-Empfehlung für Frequentis und erhöhen das Kursziel von 70,0 auf 89,0 Euro.
    Frequentis ( Akt. Indikation:  71,80 /72,60, 0,56%)

    Die Raiffeisen Bank International erwirbt 100  Prozent der Anteile an der Garanti BBVA Group Romania von Tochtergesellschaften der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA). Der Kaufpreis wird mit 591 Mio. Euro angegeben. Mit dieser Akquisition wird die Raiffeisen Bank S.A., gemessen an der Bilanzsumme, voraussichtlich zur drittgrößten Bank in Rumänien aufsteigen, wie RBI mitteilt.
    RBI ( Akt. Indikation:  35,60 /35,64, -2,62%)

    CPI Europe weist für 2025 einen Konzerngewinn von 513,5 Mio. Euro aus (2024: 133,5 Mio. Euro). Das Neubewertungsergebnis belief sich auf 211,8 Mio. Euro (2024: 12,6 Mio. Euro) und ist laut CPI von einer positiven Entwicklung der Renditen- und Mietentwicklungen in der Assetklasse Einzelhandel geprägt. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf 710,3 Mio. Euro (2024: 419,4 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf 599,8 Mio. Euro (2024: 206,0 Mio. Euro). Die Mieterlöse lagen aufgrund von Immobilienverkäufen mit 562,5 Mio. Euro um 4,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Bereinigt um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe zeigten die Like-for-like-Mieterlöse im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 1,7 Prozent. Der FFO 1 nach Steuern liegt bei 234,5 Mio. Euro (2024: 274,5 Mio. Euro). Der Hauptversammlung am 5. Mai 2026 wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten. Die Mittel sollen zur weiteren Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht.
    CPI Europe AG ( Akt. Indikation:  15,57 /15,63, 2,63%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.03.)


    (30.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




    Andritz
    Akt. Indikation:  59.75 / 59.90
    Uhrzeit:  14:45:57
    Veränderung zu letztem SK:  -4.13%
    Letzter SK:  62.40 ( -1.42%)

    CPI Europe AG
    Akt. Indikation:  15.50 / 15.63
    Uhrzeit:  14:47:27
    Veränderung zu letztem SK:  2.40%
    Letzter SK:  15.20 ( -1.62%)

    Frequentis
    Akt. Indikation:  74.00 / 74.40
    Uhrzeit:  14:47:32
    Veränderung zu letztem SK:  3.34%
    Letzter SK:  71.80 ( 6.85%)

    Kontron
    Akt. Indikation:  18.90 / 18.94
    Uhrzeit:  14:46:29
    Veränderung zu letztem SK:  -0.05%
    Letzter SK:  18.93 ( 5.17%)

    Porr
    Akt. Indikation:  34.30 / 34.40
    Uhrzeit:  14:46:33
    Veränderung zu letztem SK:  1.93%
    Letzter SK:  33.70 ( -2.46%)

    RBI
    Akt. Indikation:  35.80 / 35.82
    Uhrzeit:  14:45:40
    Veränderung zu letztem SK:  -2.10%
    Letzter SK:  36.58 ( -2.30%)

    UBM
    Akt. Indikation:  17.15 / 17.55
    Uhrzeit:  14:46:45
    Veränderung zu letztem SK:  -0.57%
    Letzter SK:  17.45 ( 0.29%)

    Verbund
    Akt. Indikation:  64.80 / 64.95
    Uhrzeit:  14:46:22
    Veränderung zu letztem SK:  1.92%
    Letzter SK:  63.65 ( -1.77%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Ve...

    » Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Divid...

    » Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

    » ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...

    » Börsepeople im Podcast S24/07: Bernd Braunstein

    » Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...

    » Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)

    » SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    Raiffeisen Research-Experten: "Das Tief dürfte noch nicht erreicht sein"
    Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
    Neues Kursziel für Verbund
    Healwell AI Aktie: Analystenvertrauen wächst ( Finanztrends)
    ATX-Trends: UBM, Porr, AT&S ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: FACC 2.36%, Rutsch der Stunde: UBM -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.24%, Rutsch der Stunde: FACC -0.78%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), OMV(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1)
      Smeilinho zu CPI Europe AG
      Smeilinho zu RBI
      Smeilinho zu Frequentis
      Smeilinho zu UBM
      Smeilinho zu Verbund
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/05: Verena Tanos

      Verena Tanos ist Marketerin in der Immobilien-Entwicklung bei der Strabag Real Estate und Mischek. Wir gehen in einer spannenden Karriere über Lowe GGK hin zu Führungsjobs bei ORF Enterprise, Epame...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de