Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Karriereweg des Bernd Braunstein (Podcast)
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In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S24/07" begrüßt Host Christian Drastil den Juristen Bernd Braunstein, der als Director Legal and Compliance bei der börsennotierten Reploid tätig ist – und dabei auf einen bemerkenswerten Werdegang durch Österreichs Unternehmenslandschaft zurückblickt. Was verbindet MaxMobil, Wienerberger und Marinomed? Auf den ersten Blick wenig. Doch für Bernd Braunstein bilden diese Stationen einen roten Faden, der sich durch mehr als zwei Jahrzehnte Unternehmensrecht und Kapitalmarkt-Compliance zieht. Der Jurist, der heute bei der börsennotierten Reploid die Bereiche Legal und Compliance verantwortet, hat in seiner Laufbahn ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen kennengelernt – vom dynamischen Mobilfunk-Startup über den traditionsreichen ATX-Konzern bis hin zu innovativen Biotech-Unternehmen. Sein Weg zeigt, wie sich ein Unternehmensjurist in Österreichs Kapitalmarktlandschaft breit aufstellen kann. Die...
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