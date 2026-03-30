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Vom Mobilfunk über den Ziegelkonzern bis zum Biotech-Börsengang: Der Karriereweg des Bernd Braunstein (Podcast)

30.03.2026, 1073 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S24/07" begrüßt Host Christian Drastil den Juristen Bernd Braunstein, der als Director Legal and Compliance bei der börsennotierten Reploid tätig ist – und dabei auf einen bemerkenswerten Werdegang durch Österreichs Unternehmenslandschaft zurückblickt. Was verbindet MaxMobil, Wienerberger und Marinomed? Auf den ersten Blick wenig. Doch für Bernd Braunstein bilden diese Stationen einen roten Faden, der sich durch mehr als zwei Jahrzehnte Unternehmensrecht und Kapitalmarkt-Compliance zieht. Der Jurist, der heute bei der börsennotierten Reploid die Bereiche Legal und Compliance verantwortet, hat in seiner Laufbahn ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen kennengelernt – vom dynamischen Mobilfunk-Startup über den traditionsreichen ATX-Konzern bis hin zu innovativen Biotech-Unternehmen. Sein Weg zeigt, wie sich ein Unternehmensjurist in Österreichs Kapitalmarktlandschaft breit aufstellen kann. Die...

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(30.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




 

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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Frequentis(2), Palfinger(2), AT&S(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.53%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.73%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1), Strabag(1)
    Star der Stunde: FACC 2.36%, Rutsch der Stunde: UBM -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.24%, Rutsch der Stunde: FACC -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Kontron(2), OMV(2), Österreichische Post(1), Wienerberger(1)
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    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

    Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Siri Kaur
    Sistermoon
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    Void



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    30.03.2026, 1073 Zeichen
    In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S24/07" begrüßt Host Christian Drastil den Juristen Bernd Braunstein, der als Director Legal and Compliance bei der börsennotierten Reploid tätig ist – und dabei auf einen bemerkenswerten Werdegang durch Österreichs Unternehmenslandschaft zurückblickt. Was verbindet MaxMobil, Wienerberger und Marinomed? Auf den ersten Blick wenig. Doch für Bernd Braunstein bilden diese Stationen einen roten Faden, der sich durch mehr als zwei Jahrzehnte Unternehmensrecht und Kapitalmarkt-Compliance zieht. Der Jurist, der heute bei der börsennotierten Reploid die Bereiche Legal und Compliance verantwortet, hat in seiner Laufbahn ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen kennengelernt – vom dynamischen Mobilfunk-Startup über den traditionsreichen ATX-Konzern bis hin zu innovativen Biotech-Unternehmen. Sein Weg zeigt, wie sich ein Unternehmensjurist in Österreichs Kapitalmarktlandschaft breit aufstellen kann. Die...

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      1941
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      1958
      Geibi Shuppan

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