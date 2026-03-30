Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
30.03.2026, 1324 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:21 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5269 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.63% auf 15.6 Euro, dahinter Porr mit +1.93% auf 34.35 Euro und Agrana mit +1.76% auf 11.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22314 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, -8.94% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +1.76% auf 55.62 Euro, dahinter MTU Aero Engines mit +1.40% auf 301.05 Euro und Scout24 mit +1.18% auf 64.1 Euro.
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- #gabb Volumensradar: Semperit, Polytec auffällig
- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Horizon
- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group
- Österreich-Depots: Etwas stärker
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Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525
Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
Bildnachweis
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Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
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