» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

30.03.2026, 1324 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:21 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5269 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.63% auf 15.6 Euro, dahinter Porr mit +1.93% auf 34.35 Euro und Agrana mit +1.76% auf 11.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22314 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, -8.94% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +1.76% auf 55.62 Euro, dahinter MTU Aero Engines mit +1.40% auf 301.05 Euro und Scout24 mit +1.18% auf 64.1 Euro.

- PIR-News: Neue Raiffeisen Markt-Prognosen, Research zu Kontron, Porr, Verbund, UBM, Frequentis, News zu CPI, RBI, Andritz

- #gabb Volumensradar: Semperit, Polytec auffällig

- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Horizon

- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group

- Österreich-Depots: Etwas stärker

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.19% vs. last #gabb, -0.49% ytd, +113.70% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

Susanne Bickel: https://audio-cd.at/page/podcast/8542

Verena Tanos: https://audio-cd.at/page/podcast/8537

Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525

Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

(30.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

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