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Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Porr und Agrana gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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30.03.2026, 1324 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:21 liegt der ATX mit -0.03 Prozent im Minus bei 5269 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.08% ytd). Topperformer der PIR-Group sind CPI Europe AG mit +2.63% auf 15.6 Euro, dahinter Porr mit +1.93% auf 34.35 Euro und Agrana mit +1.76% auf 11.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22314 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, -8.94% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +1.76% auf 55.62 Euro, dahinter MTU Aero Engines mit +1.40% auf 301.05 Euro und Scout24 mit +1.18% auf 64.1 Euro.

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- Nachlese: Bernd Braunstein Reploid, Publikumswahl ZFA-Award, Emerald Horizon
- Börsegeschichte 30.3.: Extremes zu Erste Group
- Österreich-Depots: Etwas stärker
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Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525
Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

 


(30.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark




 

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    Autor: Christian Drastil

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