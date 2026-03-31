PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr (Christine Petzwinkler)

31.03.2026, 3570 Zeichen

Wie berichtet, wechselt die Addiko-Aktie das Marktsegment: Mit Wirkung von Mittwoch den 1. April 2026 werden die Aktien vom prime market in den standard market auction überstellt, teilt die Wiener Börse nun mit.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 25,20 /25,60, -3,05%)

Die börsenotierte Reploid Group AG hat sich über eine Kampagne auf der Crowdinvesting-Plattform Invesdor frisches Kapital in Form einer elektronischen Anleihe gesichert. Das Emissionsvolumen von 1,5 Mio. Euro war laut Reploid nach nur wenigen Tagen erreicht und die Kampagne schließlich mit einem Volumen von 1,65 Mio. Euro, das von 756 Investor:innen stammt, überzeichnet. Die Kampagne richtete sich gezielt an Kleinanleger:innen aus Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden und Finnland.

Der börsenotierte Cybersecurity-Spezialist cyan AG hat seine Ziel erfüllt und den Umsatz im Jahr 2025 um rund 30 Prozent auf 9,2 Mio. (2024: 7,1 Mio. Euro) steigern können. Das Wachstum wurde laut dem Unternehmen insbesondere von steigenden wiederkehrenden Umsätzen mit Bestands- und Neukunden, wie etwa Orange, Claro oder T-Mobile, getragen. Das EBITDA liegt vorläufigen Zahlen zufolge innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 0,75 Mio. bis 0,85 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Die Endkundenbasis konnte im Verlauf des Jahres 2025 um 47 Prozent gesteigert werden. CEO & CTO Markus Cserna zum abgelaufenen Jahr: „Das Jahr 2025 verlief für uns ausgesprochen erfolgreich. Wir haben nicht nur eine Reihe langfristiger operativer Erfolge mit unseren etablierten Cybersecurity-Lösungen erzielt. Auch haben wir unser Geschäft weiter internationalisiert und unsere Kundenbasis deutlich verbreitert. Darüber hinaus sprechen wir mit unserer neuen Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 eine neue Kundengruppe an: mittelständische Unternehmen, die zunehmend in den Fokus von Cyberangriffen rücken. Ihnen bieten wir einen einfach zu integrierenden und kostengünstigen Schutz vor digitalen Gefahren.“ Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet cyan ein weiteres Umsatzwachstum auf 10,2 Mio. Euro bis 11,5 Mio. Euro bei einem erneut positiven EBITDA. Erreicht werden soll dies u.a. mit Investitionen in die Weiterentwicklung der Cybersecurity-Lösungen sowie in den Ausbau des Vertriebs. "Daraus sollen im Geschäftsjahr 2026 neue langfristig angelegte Kundenbeziehungen entstehen," heißt es seitens der cyan AG.

Die Analysten von Montega stufen die UBM-Aktie vorerst weiter mit "Kaufen" und Kursziel 31,0 Euro ein. Sie begrüßen die strategische Unternehmensentscheidung, Mittel aus dem Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios (vor allem Hotels und Bürogebäude) zum Aufbau einer Pipeline im Bereich "Bezahlbares Wohnen" zu verwenden. Angesichts der zuletzt gestiegenen Kapitalmarktzinsen habe sich das Umfeld für eine Veräußerung von Hotels und Bürogebäuden allerdings sicher nicht verbessert, so die Analysten.

UBM ( Akt. Indikation: 17,40 /17,70, 2,03%)

Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die Porr-Aktie weiter mit "Kaufen" ein und erhöhen das Kursziel von 35,0 auf 37,0 Euro. Sie meinen: "Die Porr-Aktie wurde zuletzt stärker vom negativen Momentum des Iran-Konflikts belastet als der österreichische Gesamtmarkt. Angesichts der geringen operativen Präsenz im Nahen Osten erscheint dies jedoch wenig gerechtfertigt. Die Ergebnisse aus der Realwirtschaft (vor allem EBIT-Wachstum und Auftragseingänge) stimmen uns indes positiv."

Porr ( Akt. Indikation: 36,20 /36,40, 5,99%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.03.)

(31.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache

Akt. Indikation: 25.10 / 25.80

Uhrzeit: 16:57:38

Veränderung zu letztem SK: -2.86%

Letzter SK: 26.20 ( 0.00%)

Akt. Indikation: 35.95 / 36.00

Uhrzeit: 16:58:32

Veränderung zu letztem SK: 5.04%

Letzter SK: 34.25 ( 1.63%)

Akt. Indikation: 17.50 / 17.75

Uhrzeit: 16:56:09

Veränderung zu letztem SK: 2.47%

Letzter SK: 17.20 ( -1.43%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.

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