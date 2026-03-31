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Q1-Finale an den Märkten: Turnaround-Stories, mehr Volumen und die Suche nach dem Boden (Podcast)

31.03.2026, 940 Zeichen
Ausgangspunkt dieser Analyse ist die Folge „Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache“, in der Gastgeber Christian Drastil den Quartalsultimo an den Märkten und mehrere Einzeltitel beleuchtet. ATX: Nullrunde zum Quartalsende – bei deutlich mehr Umsatz Zum März-Ultimo präsentiert sich die Wiener Börse bemerkenswert stabil: Der ATX notiert zu Mittag exakt auf dem Stand des Jahresbeginns. Der Index startet mit 5326 Punkten ins Jahr und liegt am letzten Handelstag des ersten Quartals wieder bei 5326 Punkten. Auf Tagesbasis entspricht das einem Plus von 0,59 Prozent. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen unverändertem Indexstand und deutlich gestiegenem Handelsvolumen. Drastil verweist auf: ein tägliches Volumen, das von 247 auf rund 369 Mio....

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(31.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1126: Spannung zum Q1-Finale, Christian Stocker zur Bodenbildung, cyan und Reploid überzeugen und die +50-Sache




 

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