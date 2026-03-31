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Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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31.03.2026, 1278 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:21 liegt der ATX mit +0.59 Prozent im Plus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +6.06% auf 36.325 Euro, dahinter Uniqa mit +2.09% auf 15.13 Euro und UBM mit +2.03% auf 17.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22725 (+0.72%, Ultimo 2025: 24490, -7.87% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.91% auf 1450.5 Euro, dahinter Zalando mit +1.98% auf 20.64 Euro und Commerzbank mit +1.76% auf 30.72 Euro.

- PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr
- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Semperit auffällig
- Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger ÖTV
- Börsegeschichte 31.3: Uniqa
- Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.84% vs. last #gabb, +0.34% ytd, +115.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548
Susanne Bickel: https://audio-cd.at/page/podcast/8542
Verena Tanos: https://audio-cd.at/page/podcast/8537
Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525
Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

 


(31.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Wichtige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, Sebastian Sorger aktuell unser Aufsteiger




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

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    Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahru...

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    1980
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    Self published

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    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Christian Drastil

    31.03.2026, 1278 Zeichen

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    Um 12:21 liegt der ATX mit +0.59 Prozent im Plus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +6.06% auf 36.325 Euro, dahinter Uniqa mit +2.09% auf 15.13 Euro und UBM mit +2.03% auf 17.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22725 (+0.72%, Ultimo 2025: 24490, -7.87% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.91% auf 1450.5 Euro, dahinter Zalando mit +1.98% auf 20.64 Euro und Commerzbank mit +1.76% auf 30.72 Euro.

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