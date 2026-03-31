Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
31.03.2026, 1278 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:21 liegt der ATX mit +0.59 Prozent im Plus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +6.06% auf 36.325 Euro, dahinter Uniqa mit +2.09% auf 15.13 Euro und UBM mit +2.03% auf 17.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22725 (+0.72%, Ultimo 2025: 24490, -7.87% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.91% auf 1450.5 Euro, dahinter Zalando mit +1.98% auf 20.64 Euro und Commerzbank mit +1.76% auf 30.72 Euro.
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- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Semperit auffällig
- Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger ÖTV
- Börsegeschichte 31.3: Uniqa
- Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.84% vs. last #gabb, +0.34% ytd, +115.50% seit Start 2013
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Stephan Kunsch: https://audio-cd.at/page/podcast/8525
Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518
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Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.
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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
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Bernd Braunstein ist Director Legal & Compliance bei Reploid, unserem Number One Börsenneuling 2025. Wir kennen uns vor allem von den CIRA-Runs, Bernd ist wetterfestester Mitstreiter. Seine Erfahru...
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Lisette Model
1979
Aperture
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
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2023
Self published
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2018
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