» Wiener Börse zu Mittag fester: Porr, Uniqa und UBM gesucht

31.03.2026, 1278 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:21 liegt der ATX mit +0.59 Prozent im Plus bei 5325 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.02% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +6.06% auf 36.325 Euro, dahinter Uniqa mit +2.09% auf 15.13 Euro und UBM mit +2.03% auf 17.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 22725 (+0.72%, Ultimo 2025: 24490, -7.87% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.91% auf 1450.5 Euro, dahinter Zalando mit +1.98% auf 20.64 Euro und Commerzbank mit +1.76% auf 30.72 Euro.

- PIR-News: News zu Addiko, Reploid, cyan, Research zu UBM und Porr

- Unser Volumensrobot sagt: UBM, Semperit auffällig

- Nachlese: Aleksandar Makuljevic Raiffeisen Zertifikate, Sebastian Sorger ÖTV

- Börsegeschichte 31.3: Uniqa

- Österreich-Depots: Q1-Bilanz, Stockpicking Österreich mit Mini-Plus

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.84% vs. last #gabb, +0.34% ytd, +115.50% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Bernd Braunstein: https://audio-cd.at/page/podcast/8548

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Ruth Jedliczka: https://audio-cd.at/page/podcast/8518

(31.03.2026)

BSN Podcasts

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Wichtige Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, Sebastian Sorger aktuell unser Aufsteiger

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, BASF, Symrise.

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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