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Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an die Finanzmärkte fand (Podcast)

03.04.2026, 1024 Zeichen
In der Episode S24/09 von „Börsepeople im Podcast" begrüßt Host Christian Drastil seine Nachbarin Bernadette Händlhuber – Pharmazeutin, dreifache Mutter und selbsternannte „Finanzlöwin", die sich in wenigen Jahren eine bemerkenswert diversifizierte Anlagestrategie aufgebaut hat. Vom Apotheken-Tresen zum Börsenparkett Bernadette Händlhuber begann 2003 ihr Pharmaziestudium und arbeitete anschließend fast zehn Jahre in einer Apotheke im 12. Wiener Bezirk. Dort lag ihr Schwerpunkt auf Beratung und Verkauf, ergänzt durch die klassische Herstellung von Rezepturen und Salben. Drei Kinder sorgten für wiederkehrende Berufspausen – und letztlich für einen grundlegenden Richtungswechsel: Seit 2021 hat Händlhuber die Apotheke hinter sich gelassen und widmet sich ihrer „anderen Leidenschaft", den Finanzen. Der Einstieg in die Finanzwelt kam über Immobilien. Als Eigentümerin einer vermieteten Wohnung besuchte sie noch...

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(03.04.2026)

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