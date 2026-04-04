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Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als Senator (Podcast)

04.04.2026, 959 Zeichen
In der Ostersamstag-Ausgabe der „Kapitalmarkt-stimme.at Daily Voice" präsentiert Christian Drastil seinen persönlichen Rückblick auf das erste Quartal: eine bemerkenswerte Börsezahl, die meistgehörten Podcasts und eine unerwartete Anrede, die den Moderator sichtlich erfreut hat. 45 Prozent mehr Handelsvolumen im ATX Prime Die Börsezahl des Quartals lautet 45 – und sie steht für einen kräftigen Anstieg der Handelsaktivität an der Wiener Börse. Im ersten Quartal wurden im ATX Prime insgesamt 24,04 Milliarden Euro umgesetzt. Rechnet man dieses Volumen auf das Gesamtjahr hoch, ergeben sich rund 96,16 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Gesamtjahr davor, in dem 66,3 Milliarden Euro gehandelt wurden, entspricht das einem Plus von ziemlich genau 45 Prozent. Besonders bemerkenswert: Alle 20 ATX-Titel verzeichneten im ersten Quartal ein höheres Handelsvolumen als...

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(04.04.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    04.04.2026, 959 Zeichen
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