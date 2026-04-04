Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als Senator (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
04.04.2026, 959 Zeichen
In der Ostersamstag-Ausgabe der „Kapitalmarkt-stimme.at Daily Voice" präsentiert Christian Drastil seinen persönlichen Rückblick auf das erste Quartal: eine bemerkenswerte Börsezahl, die meistgehörten Podcasts und eine unerwartete Anrede, die den Moderator sichtlich erfreut hat. 45 Prozent mehr Handelsvolumen im ATX Prime Die Börsezahl des Quartals lautet 45 – und sie steht für einen kräftigen Anstieg der Handelsaktivität an der Wiener Börse. Im ersten Quartal wurden im ATX Prime insgesamt 24,04 Milliarden Euro umgesetzt. Rechnet man dieses Volumen auf das Gesamtjahr hoch, ergeben sich rund 96,16 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Gesamtjahr davor, in dem 66,3 Milliarden Euro gehandelt wurden, entspricht das einem Plus von ziemlich genau 45 Prozent. Besonders bemerkenswert: Alle 20 ATX-Titel verzeichneten im ersten Quartal ein höheres Handelsvolumen als...
Weiterlesen: Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als Senator
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Börsezahl des Quartals, die drei meistgehörten Podcasts und das erste Mail an mich als Senator
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
» News zu Andritz, Wiener Börse und ein Spoiler zum börsefreien Karfreitag...
» ATX am Gründonnerstag im Minus – AT&S feiert All-Time-High und die Börse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - EPH (03/04/2026)
- 21st Austria weekly - UBM, RBI, CPI Eurppe (27/03...
- 21st Austria weekly - Vienna Stock Exchange (02/0...
- 21st Austria weekly - Porr, Kontron, Andritz, Baj...
- 21st Austria weekly - Raiffeisen Top Picks (01/04...
- 21st Austria weekly - FACC, Kontron, Andritz, Fre...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
04.04.2026, 959 Zeichen
In der Ostersamstag-Ausgabe der „Kapitalmarkt-stimme.at Daily Voice" präsentiert Christian Drastil seinen persönlichen Rückblick auf das erste Quartal: eine bemerkenswerte Börsezahl, die meistgehörten Podcasts und eine unerwartete Anrede, die den Moderator sichtlich erfreut hat. 45 Prozent mehr Handelsvolumen im ATX Prime Die Börsezahl des Quartals lautet 45 – und sie steht für einen kräftigen Anstieg der Handelsaktivität an der Wiener Börse. Im ersten Quartal wurden im ATX Prime insgesamt 24,04 Milliarden Euro umgesetzt. Rechnet man dieses Volumen auf das Gesamtjahr hoch, ergeben sich rund 96,16 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Gesamtjahr davor, in dem 66,3 Milliarden Euro gehandelt wurden, entspricht das einem Plus von ziemlich genau 45 Prozent. Besonders bemerkenswert: Alle 20 ATX-Titel verzeichneten im ersten Quartal ein höheres Handelsvolumen als...
Weiterlesen: Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als Senator
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Börsezahl des Quartals, die drei meistgehörten Podcasts und das erste Mail an mich als Senator
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Handelsvolumen an der Wiener Börse steigt um 45 Prozent und Drastil als ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, RBI, Edda Vogt und Bernadette Hän...
» Von der Apotheke zur Optionshändlerin: Wie eine Wienerin ihren Weg an di...
» LinkedIn-NL: Wer will mein(e) Nachbar(in) in 1090 Wien werden?
» Börsepeople im Podcast S24/09: Bernadette Händlhuber
» Österreich-Depots: Osterbilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 2.4.: Extremes zu RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Thomas Winkler, Dorothee Bauer (audio cd.at)
» News zu Andritz, Wiener Börse und ein Spoiler zum börsefreien Karfreitag...
» ATX am Gründonnerstag im Minus – AT&S feiert All-Time-High und die Börse...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - EPH (03/04/2026)
- 21st Austria weekly - UBM, RBI, CPI Eurppe (27/03...
- 21st Austria weekly - Vienna Stock Exchange (02/0...
- 21st Austria weekly - Porr, Kontron, Andritz, Baj...
- 21st Austria weekly - Raiffeisen Top Picks (01/04...
- 21st Austria weekly - FACC, Kontron, Andritz, Fre...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void