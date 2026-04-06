Über Tramwayschienenritzenkratzer zu Herrengasse / Wiener Börse: Ein Pressemann zwischen Sprachkunst und Öffi-Liebe (Podcast)
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In der aktuellen Folge von „Börsepeople im Podcast S24/10" empfängt Host Christian Drastil den langjährigen Presse-Journalisten Erich Kocina – Chef vom Dienst, Sprachkolumnist, Buchautor und leidenschaftlichen Kenner des Wiener Öffi-Netzes. Was als Karrieregespräch beginnt, entwickelt sich zu einer facettenreichen Tour durch den Redaktionsalltag einer österreichischen Qualitätszeitung, die Geheimnisse der Wiener U-Bahn-Sprache und die Frage, ob die Station Herrengasse eines Tages den Namenszusatz „Wiener Börse" tragen könnte. Über zwei Jahrzehnte bei der Presse: Vom Community Manager zum Chef vom Dienst Erich Kocinas Medienkarriere begann mit einer Diplomarbeit an der Publizistik der Universität Wien zum Thema „Virtual Communities als Kern neuer Geschäftsmodelle". Diese führte ihn zunächst als Praktikant zur Verbraucherplattform ciao.com nach München, wo Nutzer für Produktrezensionen bezahlt wurden – damals eine...
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