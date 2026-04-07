Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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07.04.2026, 484 Zeichen
under MA200:
07.04.2015: OMV: Am längsten unter MA200: 445 Tage (endete am: 07.04.2015)
Bisher gab es an einem 7. April 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 07.04. beträgt 0,00%. Der beste 07.04. fand im Jahr 2020 mit 3,90% statt, der schlechteste 07.04. im Jahr 2025 mit -3,70%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 07.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)
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