In den News: Porr, Rosinger Group, Kontron, Raiffeisen Top Picks (Christine Petzwinkler)

07.04.2026, 3284 Zeichen

Die Porr baut ihr Angebot an nachhaltigen Leistungen aus. Konkret geht es um die Kombination von klaren Mindeststandards im Sinne der Basiszertifizierung für nachhaltige Baustellen und maßgeschneiderten Lösungen für Kunden, die ökologische und wirtschaftliche Anforderungen verbinden. Das Spektrum reicht dabei von CO₂-optimierter Planung und Umsetzung über emissionsreduzierte Materialien bis hin zu energieeffizienten Baustellen, innovativen Logistiklösungen sowie Rückbau- und Recyclingkonzepten. Damit positioniert sich die Porr als Anbieter integrierter nachhaltiger Bauleistungen. CEO Karl-Heinz Strauss: „Wir entwickeln unser Portfolio im nachhaltigen Bauen gezielt weiter, um gemeinsam mit unseren Kunden Emissionen, Ressourcenverbrauch und Kosten über den gesamten Lebenszyklus von Bauprojekten zu senken.“

Im Jahr 2025 präsentierte die Porr ihre ESG-Strategie, die 18 messbare Ziele bis 2030 verfolgt. Bereits im ersten Umsetzungsjahr hat sich gezeigt, dass 13 Prozent der Maßnahmen vollständig integriert wurden und weitere 71 Prozent sich in Umsetzung befinden.

Porr ( Akt. Indikation: 37,10 /37,25, 1,02%)

Gregor Rosinger wird auch die nächsten Jahrzehnte die Geschicke seiner Unternehmens-Gruppe leiten. Der Finanzinvestor und Konzernchef des international agierenden Finanzkonzerns Rosinger Group erklärt kurz vor seinem 60. Geburtstag einen ausdrücklichen Rücktrittsverzicht als CEO. Sein aktueller Strategieplan sieht vor, die operative und strategische Leitung der Rosinger Group für zumindest weitere 20 Jahre, also bis mindestens 2046, aktiv auszuüben und somit für personelle Kontinuität zu sorgen, wie es in einer Aussendung heißt. Ziel sei es, Planungssicherheit für den rein mit Gesellschaftermitteln finanzierten und völlig bankenunabhängigen Finanzkonzern Rosinger Group, die Konzernbeteiligungen, Geschäftspartner sowie die betreuten Unternehmen zu schaffen. "Die kommenden zwei Jahrzehnte werden von einer tiefgreifenden Transformation der globalen Märkte geprägt sein. Ich sehe es als meine Aufgabe und persönliche Verpflichtung, die Rosinger Group und ihre Partner aktiv durch diese Phase zu führen", erklärt Gregor Rosinger. "Mein 60. Geburtstag am kommenden Sonntag markiert keinen Abschluss, sondern den Ausgangspunkt für eine weitere Expansionsphase."

Die Analysten von Raiffeisen Research haben in ihrer April-Überprüfung einige Änderungen an ihrer Top Picks-Liste vorgenommen. Nike, UniCredit, Zalando und Vonovia wurden entfernt, während Enel, E.ON, Fresenius, Equinor und Shell hinzugefügt wurden. Die Experten begründen die Neu-Aufnahmen: "In der von uns erwarteten Marktphase zeigen traditionell insbesondere Energie-, Basiskonsum-, Gesundheits- und Versorgeraktien eine relative Outperformance. Deshalb haben wir unsere Allokation gezielt zugunsten dieser Sektoren angepasst." Die Liste besteht nun aus: Amazon, AMD, Banco Santander, EON, Enel, Equinor, EVN, Fresenius, Kapsch TrafficCom, Merck, Microsoft, Mondelez, Novo Nordisk, OMV. Palfinger, Rosenbauer, SAP, Sanofi, SBO, Shell.

Käufe: Kontron-CEO Hannes Niederhauser hat jüngst gemeldet, dass er 57.688 Derivate zu je 3,0 Euro erworben hat.

Kontron ( Akt. Indikation: 19,58 /19,63, 1,42%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)

(07.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist

Akt. Indikation: 19.08 / 19.11

Uhrzeit: 16:45:57

Veränderung zu letztem SK: -1.22%

Letzter SK: 19.33 ( 0.21%)

Akt. Indikation: 36.55 / 36.75

Uhrzeit: 16:46:39

Veränderung zu letztem SK: -0.41%

Letzter SK: 36.80 ( -2.77%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.

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