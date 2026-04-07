Nachlese: Erich Kocina, UBahn Wiener Börse, wer will mein(e) Nachbar(in) werden? (audio cd.at)

07.04.2026, 3042 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8566/

Erich Kocina ist Chef vom Dienst der Tageszeitung Die Presse und Öffi-Auskenner. Mit ihm spreche ich auch über die Idee, dass ein Wiener-U-Bahn-Teil an die Wiener Börse gehen könnte (wild hergeleitet). Der Start erfolgt gleich mit einem Ciao.com und wir gehen dann zur Presse, Erich ist seit 2002 dabei. Der studierte Publizist und Politikwissenschafter ist nicht nur CvD (Erich: Dirigent und Hausmeister), sondern auch inhaltlich präsent: Themen sind der öffentliche Verkehr und Kolumnen wie „Sprachspalter“ oder "Pizzicato". Im Sommer 2025 erschien das „Wiener Öffi-Wörterbuch“ und wir da haben wir viele Anknüpfungspunkte wie Melanie`s Einspieler, auch Kampf den Dativ und das beinahe reich sein mit Marco Seltenreich sprechen wir an. Kabarettreife Antworten sind Programm und wer weiß ...?

http://www.diepresse.com

- Wiener Öffi-Wörterbuch: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1074859713

- Kampf den Dativ: https://www.youtube.com/watch?v=QarzaNnpZw4

- Wie wir beinahe reich wurden: Würdeoptimierte Prunkausgabe Taschenbuch – 6. August 2020

von Marco Seltenreich (Autor), Erich Kocina (Autor): https://www.amazon.de/Wie-beinahe-reich-wurden-Würdeoptimierte/dp/B08HS5K2W5

Wer mein Nachbar in 1090 Wien werden will, es geht um eine "Charmante Maisonette-Wohnung mit großer Terrasse im begehrten 9. Bezirk PRIVATVERKAUF", vgl. https://www.willhaben.at/iad/immobilien/d/eigentumswohnung/wien/wien-1090-alsergrund/charmante-maisonette-wohnung-mit-grosser-terrasse-im-begehrten-9-bezirk-privatverkauf-860671165

... es ist eine wunderschöne Wohnung und hängt mit dem ersten Podcastgast hier zusammen ...

... hier hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8563/

Bernadette Händlhuber ist meine Nachbarin und eine Finanzlöwin. Seit Anfang der Zehnerjahre sind wir quasi Terrassenachbarn in 1090 Wien und seit einem Stiegenhausgespräch weiss ich, dass die Pharmazeutin / Apothekerin auch eine der Finanzlöwinnen ist, die unter diesem Namen via Instagram viel für das Thema Financial Literacy tun. Dies durchaus aus Eigeninteresse an finanzieller Freiheit, als Besitzerin/Vermieterin einer Eigentumswohnung hat sich Bernadette zunächst via Immobilien-Stammtisch von Paul Zödi informiert und ist dann über ETFs, ein bisschen Aktien, Edelmetalle und Kryptos und zusätzlich auch Optionen nach und nach tiefer in die spannende Materie eingestiegen. Und so plaudern wir u.a. über Thomas Mangold, Dominik Zöhrer, Orkan Kuyas, Dividenden-Strategien, Hedgen, den VIX, Swingtrading, die Ökostrom AG und Optionsladies auf Zypern.

https://www.instagram.com/finanzloewinnen

Immobilien-Stammtisch Paul Zödi: https://audio-cd.at/page/podcast/6610

Podcast Mangold/Zöhrer: https://www.podcast.de/podcast/3520686/eine-stunde-freiheit

Melanie`s Einspieler: Soley, Wien 20 . https://www.soley.at/startseite

https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/

https://www.mischek.at/de

Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90.

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 07.04.)

(07.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1129: Nina Börse Party, Gregor macht noch lange weiter, Rendezvous mit Harry, Christian will wissen, ob er Senator ist

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:UBM, Agrana, CA Immo, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Frequentis, Rosgix, EVN, Uniqa, Österreichische Post, AT&S, Rosenbauer, Lenzing, Addiko Bank, Frauenthal, SBO, Verbund, BTV AG, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Semperit, Telekom Austria, Münchener Rück, RWE, Allianz, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care.

Random Partner cyan AG

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